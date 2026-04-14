Lực lượng có thể giúp Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz

Quan chức Mỹ nói hải quân đang triển khai khoảng 15 chiến hạm ở Trung Đông khi lệnh phong tỏa eo biển Hormuz của ông Trump có hiệu lực.

CNN hôm 13/4 dẫn lời quan chức Mỹ giấu tên cho biết số chiến hạm đang hoạt động tại Trung Đông gồm tàu sân bay USS Abraham Lincoln, tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli, tàu bến đổ bộ USS Rushmore, tàu vận tải đổ bộ USS New Orleans và 11 tàu khu trục lớp Arleigh Burke.

Vị trí cụ thể của các tàu này, cũng như lực lượng sẽ tham gia phong tỏa eo biển Hormuz, không được tiết lộ.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln tại khu vực Trung Đông ngày 10/3. Ảnh: US Navy

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford, từng tham gia chiến dịch tấn công Iran, cùng một số khu trục hạm và tàu hậu cần đang hoạt động ở phía đông Địa Trung Hải, theo trang tin USNI của Viện Hải quân Mỹ. Lực lượng này cần đi qua kênh đào Suez hoặc vòng qua châu Phi để tới khu vực thực hiện hoạt động phong tỏa.

Hai quan chức Mỹ cùng ngày nói với Wall Street Journal rằng nhóm tác chiến tàu sân bay George H.W. Bush đang vòng qua phía nam châu Phi để đến Trung Đông. Hành trình bất thường cho thấy nhóm chiến hạm Mỹ dường như muốn tránh biển Đỏ, nơi có nguy cơ bị lực lượng Houthi tập kích.

Houthi đã nhiều lần phóng tên lửa vào Israel sau khi nước này và Mỹ mở chiến dịch tấn công Iran ngày 28/2. Nhóm vũ trang Yemen cũng cảnh báo sẽ phong tỏa eo biển Bab al-Mandeb nối giữa biển Đỏ và vịnh Aden, nằm trên tuyến hàng hải đi qua kênh đào Suez.

Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, thông báo bắt đầu thực thi lệnh phong tỏa vịnh Oman và biển Arab ở phía đông eo biển Hormuz đối với tất cả tàu thuyền đến và đi từ cảng của Iran từ ngày 13/4.

Các chuyến hàng nhân đạo gồm thực phẩm, vật tư y tế và hàng hóa thiết yếu khác sẽ được phép đi qua nhưng phải được kiểm tra.

Vị trí eo biển Hormuz. Đồ họa: Guardian

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trước đó điện đàm với người đồng cấp Arab Saudi và Qatar để thảo luận về điều mà Tehran gọi là "những rủi ro từ hành động khiêu khích do Washington gây ra".

Ông Araghchi tuyên bố Iran "đã có cách tiếp cận thiện chí khi chấp nhận lệnh ngừng bắn" với Mỹ, nhưng chỉ trích Washington vẫn giữ thái độ đòi hỏi quá mức trong đàm phán và khiến kết quả đối thoại ở Pakistan không đạt được như mong đợi.

Nguyễn Tiến (Theo CNN, WSJ, AFP, AP)