'Lục địa thứ 8 của Trái Đất' qua ảnh du khách Việt

Du khách An Ninh, đến từ Hà Nội, thăm Madagascar trong 12 ngày đầu tháng 7. Lúc này là thời điểm mùa khô tại quốc đảo, thời tiết nắng ráo dễ chịu, không mưa, nhiệt độ cao nhất 30 độ C, thuận tiện di chuyển và khám phá. Thời tiết tại đây có đặc thù khi tắt nắng nhiệt độ hạ nhanh, xuống còn 10-15 độ C, vùng cao nguyên xuống tới 7 độ C.

An Ninh chụp hình tại công viên núi đá thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Tsingy de Bemaraha, một trong ba di sản thế giới của Madagascar. Địa điểm này là mê cung đá vôi dựng đứng, bao phủ một phần khá lớn nửa phía tây của hòn đảo. Những hẻm núi quanh co, hang động và đường hầm tạo nên cảnh quan ấn tượng, xen kẽ với các khu rừng khô, hồ và đầm lầy ngập mặn.