Lực đẩy cho bất động sản Dĩ An

Bình DươngDự án mở rộng nút giao Sóng Thần, nâng cấp đường An Bình giúp thúc đẩy tiềm năng bất động sản khu vực TP Dĩ An.

Theo kế hoạch, TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) sẽ trở thành đô thị loại một vào năm 2025. Điều này thúc đẩy hàng loạt dự án hạ tầng giao thông được đầu tư như mở rộng lộ giới quốc lộ 1A, quốc lộ 1K, hình thành trục giao thông liên vùng là TP Thủ Đức - TP Dĩ An - TP Biên Hòa. Tuyến metro số 1 cũng đã được chấp thuận chủ trương kéo dài đến TP Dĩ An.

Bên cạnh đó, Sở Giao thông Vận tải Bình Dương chuẩn bị để triển khai dự án giao thông nút giao Sóng Thần và nâng cấp đường An Bình kết nối TP HCM với tổng kinh phí dự kiến hơn 5.300 tỷ đồng, nhằm giảm kẹt xe ở cửa ngõ Bình Dương.

Cầu vượt Sóng Thần vào tháng 8/2021. Ảnh: Quỳnh Trần

Trong đó, dự án nút giao Sóng Thần dạng cầu vượt qua đường sắt và kết nối đại lộ Độc Lập qua đường An Bình sẽ có đường nhánh kết nối với quốc lộ 1A hướng cầu vượt Sóng Thần và Linh Xuân. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 3.800 tỷ đồng. Đồng thời, đường An Bình (thuộc phường An Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cũng sẽ được mở rộng với điểm bắt đầu tại nút giao Sóng Thần (đoạn ngay dưới chân cầu vượt Sóng Thần) và kết thúc ở đường Phạm Văn Đồng (TP Thủ Đức, TP HCM). Tuyến đường này có chiều dài 1,4 km sẽ được mở rộng với lộ giới dự kiến lên 34 m, tổng mức đầu tư gần 1.700 tỷ đồng.

Khi loạt công trình này đi vào hoạt động sẽ giúp tăng tính thuận tiện và kết nối, rút ngắn thời gian di chuyển từ TP Dĩ An đến trung tâm TP HCM. Theo giới chuyên gia, các tuyến giao thông phát triển thì bất động sản sẽ được hưởng lợi bởi các đơn vị đầu tư dự án bất động sản có xu hướng nương theo sóng hạ tầng để tìm cơ hội kinh doanh.

Phối cảnh dự án Bcons Polaris. Ảnh: Bcons

Nắm bắt xu hướng trên, tập đoàn Bcons cho ra mắt thị trường dự án Bcons Polaris tọa lạc tại đường Lê Trọng Tấn, khu phố Bình Đường 2, phường An Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Khu căn hộ Bcons Polaris xây dựng trên khuôn viên 3.820 m2, cung cấp cho thị trường 522 căn hộ.



Với tiêu chí đem đến những tổ ấm cho người trẻ, căn hộ Bcons Polaris thiết kế diện tích linh hoạt từ 41-85 m2 với theo phong cách hiện đại, chan hòa với nắng gió, tối ưu từng không gian sống.

Khuôn viên nhiều cây xanh tại dự án Bcons Polaris. Ảnh phối cảnh: Bcons

Trước đó, chủ đầu tư này đã triển khai thành công 6 dự án Bcons Suối Tiên, Bcons Miền Đông, Bcons Green View, Bcons Garden, Bcons Bee, Bcons Plaza (đã bàn giao) và 4 dự án đang xây dựng là Bcons Polygon, Bcons Sala, Bcons City, khu nhà phố Bcons Plaza.

Theo đại diện Bcons, quỹ đất để phát triển các dự án bất động sản ở TP HCM không còn nhiều, tiềm năng khai thác và thanh khoản thấp do giá đã tăng cao. Vì vậy, những vùng phụ cận như Bình Dương sẽ có nhiều dư địa tăng trưởng, cả ở phương diện giá trị sử dụng và đầu tư, do có nhiều khu công nghiệp đang hoạt động, hạ tầng đang được nâng cấp.

An Hy