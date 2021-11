Lực đẩy bất động sản khu vực hành chính mới TP Thủ Đức

TP HCMKhu vực Thạnh Mỹ Lợi (quận 2) đang là điểm đến của các "ông lớn" địa ốc nhờ quy hoạch hạ tầng ngày càng đồng bộ.

Được định hướng thành trung tâm hành chính mới của thành phố Thủ Đức, Thạnh Mỹ Lợi là khu vực hạ tầng quy mô và bài bản tại quận 2. Khu vực có địa thế trải dài dọc theo sông Sài Gòn, lấy trục đường Đồng Văn Cống làm tâm điểm. Các khu đô thị, các toà địa ốc đã phát triển sôi động dọc hai bên tạo nên thành phố kiểu mẫu bên sông.

Từ Thạnh Mỹ Lợi, cư dân có thể di chuyển theo các trục giao thông đi về trung tâm quận 1 theo hướng Thủ Thiêm, đi Bình Thạnh theo hướng cầu Sài Gòn, đi quận 7 và các tỉnh miền Tây theo hướng cầu Phú Mỹ, đi quận 9 và các tỉnh miền Đông theo hướng Xa Lộ Hà Nội. Tuyến đường sắt nội đô metro 1 Bến Thành - Suối Tiên dự kiến vận hành thử nghiệm vào năm 2022, hứa hẹn giảm tải ùn tắc cho toàn bộ khu vực quận 2.

Sắp tới, tuyến đường ven sông Sài Gòn và cầu bắc qua đảo Kim Cương cũng sẽ hoàn thành. Cảng Cát Lái được di dời sẽ hạn chế di chuyển của xe có tải trọng lớn, xe container, xoá bỏ tình trạng tắc nghẽn giao thông trên trục đường chính Đồng Văn Cống.

Bên cạnh cầu Phú Mỹ đã hiện hữu, cầu Thủ Thiêm 2 hợp long trong tháng 9, sẽ hoàn thành năm 2022. Cùng với cầu Thủ Thiêm 3 và 4 đã có quy hoạch, Thạnh Mỹ Lợi có thêm điểm kết nối với trung tâm TP HCM. Giá đất xung quanh hai bên mạn cầu gia tăng, tỷ lệ thuận với tiến độ hoàn thiện các công trình đầu tư công đang được thúc đẩy trong năm nay và 2022.

Khu vực này cũng là nơi đặt trụ sở của UBND quận 2 cùng tiện ích vùng tập trung như công viên ven sông, bệnh viện, trường quốc tế các cấp đảm bảo cho môi trường sống an ninh và trật tự an toàn đô thị.

Theo các chuyên gia bất động sản, khu vực này không bị ngập nước vào mua mưa nên thu hút lượng lớn cư dân mới đang dần đổ về. Quỹ đất tại Thạnh Mỹ Lợi đều đã có quy hoạch với sự hiện diện nhiều đô thị kiểu mẫu của đại gia địa ốc như Novaland, Capital Land, MapleTree... Sắp tới, khu vực cùng đón nhận một dự án bất động sản hàng hiệu từ Tập đoàn Hasco.

Dự án bất động sản hàng hiệu sắp xuất hiện tại Thủ Đức của tập đoàn Hasco.

"Lấy cảm hứng từ Upper East Side Manhattan, khu phố phía Đông của New York năng động bậc nhất thế giới, dự án bất động sản hàng hiệu đầu tiên tại Thạnh Mỹ Lợi được kỳ vọng đánh dấu bước ngoặt cho sự phát triển tiếp nối của mô hình này tại TP HCM", đại diện Hasco cho biết.

Theo đánh giá của CBRE, tại khu vực phía Đông như quận 2, tiêu biểu là Thủ Thiêm, An Phú, Thạnh Mỹ Lợi, nguồn cung căn hộ khan hiếm và thị trường thứ cấp đang trở nên sôi động. Giao dịch thứ cấp do CBRE thực hiện ghi nhận mức giá tăng trung bình tại khu vực này từ 30-50% so với thời điểm chào bán.

Các chuyên gia nhận định, dự án khu đô thị ven sông Sài Gòn cũng hưởng lợi từ quy hoạch đồng bộ, giúp Thạnh Mỹ Lợi sở hữu vị thế đắt giá, trở thành khu phố trung tâm kiểu mẫu bên sông.

Đối với các nhà đầu tư, vị trí bất động sản gần sông là ưu tiên thứ hai sau vị trí giao thông thuận tiện, bởi yếu tố này đảm bảo giá trị bất động sản gia tăng bền vững trong dài hạn và có tính thanh khoản cao. Trong bối cảnh hậu Covid-19, người dân ưu chuộng môi trường sống sinh thái trong lành, thoáng rộng bởi họ chú trọng tới việc lựa chọn không gian sống phù hợp cho sinh hoạt của mọi thành viên trong gia đình, từ làm việc, học tập, chăm sóc sức khoẻ... nhờ kết nối tiện ích vùng thuận tiện.

"Từ sự phát triển dịch chuyển dần về phía Đông, Thạnh Mỹ Lợi tương lai hứa hẹn đóng vai trò tương tự như quận 1 ở TP HCM. Khi đó, giá trị bất động sản sẽ tiếp tục gia tăng", đại diện Hasco nhận định.

Trong tương lai, khi bộ mặt đô thị hoàn thiện, những khu đất ven sông trên mặt đường Đồng Văn Cống cũng được giới chuyên gia đánh giá sẽ có mức giá đắt đỏ tiệm cận quận 1, bởi khu vực này được quy hoạch hầu hết là biệt thự thấp tầng ven sông, ít quy hoạch khu căn hộ.

Tầm view sông Sài Gòn từ ban công rộng rãi của dự án căn hộ hàng hiệu.

Một số chuyên gia nhận định, Thạnh Mỹ Lợi sẽ trở thành "vùng trũng" thu hút lượng lớn chuyên gia cao cấp trong và ngoài nước, công nhân sản xuất công nghệ chất lượng cao và người nhập cư đến làm việc, khiến nhu cầu nhà ở và cho thuê tăng vọt. Cộng hưởng với sự xuất hiện của các khu đô thị và căn hộ cao cấp, đã tạo nên "làn sóng" đầu tư tại khu vực này.

"Thạnh Mỹ Lợi hưởng lợi từ trục vị trí chiến lược cũng như phong cách sống sôi động và hiện đại của cư dân tại khu Đông thành phố, đồng thời nằm tại lõi trung tâm hành chính - tài chính của khu vực. Đó là lý do chúng tôi lựa chọn nơi đây là điểm dừng chân để phát triển dự án căn hộ hàng hiệu", đại diện tập đoàn Hasco - chủ đầu tư dự án bất động sản hàng hiệu cho hay. Dự án toạ lạc trên khu đất đắt giá trên mặt đường Đồng Văn Cống, mặt còn lại hưởng lợi từ tầm view sông Sài Gòn thoáng đãng, hứa hẹn thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.

Hoài Phong