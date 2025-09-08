Lục 18 tấn rác tìm lại nhẫn cưới cho vợ

CanadaSau khi vợ làm rơi hai chiếc nhẫn cưới trong túi bỏng ngô đem vứt, ông Steve ở British Columbia đã kiên trì tìm kiếm tại bãi rác 18 tấn.

Hồi tháng 8, khi đang ăn tối cùng chồng tại nhà hàng gần nhà ở Mission, bang British Columbia, Canada, Jeannine Van Ysseldyk vào vệ sinh rửa tay thì nhận ra hai chiếc nhẫn cưới của mình đã biến mất.

"Khi phát hiện mất nhẫn, mặt vợ tôi hoảng loạn, vô hồn", Steve Van Ysseldyk, chồng Jeannine, nói. "Chúng có giá trị tình cảm rất lớn". Hai vợ chồng đã kết hôn được 26 năm và có ba người con.

Ban đầu, hai vợ chồng nghĩ chiếc nhẫn đã rơi xuống cống vệ sinh. Nhưng khi xem lại camera hành trình trên ôtô, họ nhận ra Jeannine không đeo chúng trên đường đến nhà hàng.

Họ kiểm tra camera an ninh tại nhà và phát hiện chiếc nhẫn có thể đã biến mất vào đêm họ đi xem phim vào ngày 11/8. Khi về nhà, mở cửa xe tối hôm đó, Jeannine đã làm rơi bỏng ngô còn thừa ra bãi cỏ. Bà đã xúc chỗ bỏng và cho lại vào túi đựng, rồi ném vào thùng ủ rác hữu cơ. Túi đựng là loại phân hủy sinh học.

Cặp nhẫn cưới của bà Jeannine Van Ysseldyk ở British Columbia, Canada. Ảnh: WP

Sáng hôm sau, Steve quyết định đến bãi rác Mission Sanitary để tìm cặp nhẫn. Ông tự tin có thể tìm thấy chiếc túi đựng bỏng màu xanh lam sọc vàng giữa biển rác.

Denny Webster, người điều hành cơ sở ủ phân hữu cơ tại bãi rác, nghĩ rằng ông Steve "thật điên rồ", nhưng vẫn đồng ý để ông thử tìm kiếm trong khoảng 18 tấn rác hữu cơ, đổ đầy khoảng ba xe tải.

"Tôi thấy thương anh ấy, nên dùng máy xúc giúp xẻ chỗ rác thành từng đống. Chỗ rác ướt sũng, hôi thối, gồm cây cỏ trộn lẫn với rác thải thực phẩm. Anh ấy thật may mắn vì hôm trước phải xử lý đến 50 xe", Webster nói.

Đeo găng tay, Steve cầm xẻng đào bới những đống thức ăn thối rữa. Sau một giờ tìm kiếm, ông thấy chiếc túi bỏng màu xanh và vàng. Bên trong là một chiếc nhẫn cưới của vợ. "Tôi sốc toàn tập", Webster nói. "Ban đầu tôi cứ ngỡ anh ấy sẽ không tìm được".

Đống rác hữu cơ tại bãi rác Mission Sanitary, bang British Columbia, Canada. Ảnh: WP

Nhưng một chiếc vẫn thất lạc. Steve quyết định tìm nó ở một góc khác trong đống rác và thấy nó chỉ sau vài phút. "Tôi cẩn thận kiểm tra và phát hiện chiếc còn lại. Thật hạnh phúc và nhẹ nhõm", ông kể.

Jeannine gần như không tin nổi khi chồng về nhà với cả hai chiếc nhẫn. "Tôi cứ tưởng đã mất chúng vĩnh viễn. Anh ấy quả là một người đàn ông, một người chồng tuyệt vời", bà viết trên mạng xã hội.

Steve cho biết ông đã không thể làm được điều này nếu không có Webster giúp đỡ. "Tôi rất biết ơn thời gian của anh ấy", Steve nói.

Vợ chồng Jeannine và Steve Van Ysseldyk ở British Columbia, Canada. Ảnh: WP

Đức Trung (Theo Washington Post, CBC)