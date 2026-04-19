Luật việt vị mới của Wenger lần đầu công nhận bàn thắng

CanadaLuật việt vị do cựu HLV Arsene Wenger đề xuất được dùng để công nhận bàn thắng tại giải Ngoại hạng Canada, mà theo luật cũ sẽ bị hủy bàn.

Phút 20 trận đấu giữa Pacific FC và Halifax Wanderers, thuộc vòng ba Ngoại hạng Canada (CPL), sau pha dứt điểm của đồng đội bị thủ môn đẩy ra, tiền đạo Alejandro Diaz băng vào đá bồi ghi bàn. Các cầu thủ Halifax lập tức phản ứng, cho rằng tiền đạo đối phương đã đứng dưới hậu vệ cuối cùng khi nhận bóng.

Theo luật việt vị FIFA ở hầu hết giải đấu, chỉ cần một phần cơ thể hợp lệ ghi bàn của cầu thủ tấn công vượt quá hậu vệ cuối cùng, tình huống sẽ bị thổi phạt việt vị. Nếu áp dụng quy định này, bàn thắng của Diaz nhiều khả năng không được công nhận. Tuy nhiên, trọng tài vẫn cho Pacific mở tỷ số, bởi tình huống được đánh giá theo luật mới đang trong giai đoạn thử nghiệm riêng tại CPL.

Theo đề xuất của Wenger, cầu thủ tấn công chỉ bị coi là việt vị khi có "khoảng hở rõ ràng" (daylight) giữa anh và hậu vệ cuối cùng. Nếu hai cầu thủ vẫn còn chồng lấn vị trí, chưa tách biệt rõ ràng, cầu thủ tấn công được xem là hợp lệ. Ở pha bóng nói trên, dù Diaz nhỉnh hơn hậu vệ Lorenzo Callegari, khoảng cách giữa hai người không đủ để xác định là có khoảng hở, nên bàn thắng được công nhận.

Tình huống Diaz không bị việt vị nhờ luật mới của Arsene Wenger, tại Ngoại hạng Canada ngày 18/4/2026. Ảnh: chụp màn hình

Đây là lần đầu tiên luật việt vị của Wenger được áp dụng và tạo ra khác biệt trực tiếp trong một trận đấu chuyên nghiệp. Trước đó, ý tưởng này mới chỉ được thử nghiệm ở một số cấp độ thấp hơn, chủ yếu nhằm đánh giá tác động trước khi cân nhắc triển khai rộng rãi.

Luật mới là một phần trong nỗ lực cải tiến bóng đá của FIFA. CPL được lựa chọn làm môi trường thử nghiệm do có tính cạnh tranh đủ cao nhưng ít áp lực hơn so với các giải hàng đầu châu Âu.

Wenger đang là Trưởng ban Phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA, lần đầu đưa ra đề xuất thay đổi luật việt vị năm 2020. Theo ông, bóng đá hiện đại đang bị ảnh hưởng quá nhiều bởi các quyết định việt vị tính bằng milimet, đặc biệt sau khi công nghệ VAR và việt vị bán tự động được áp dụng rộng rãi. Những tình huống cầu thủ chỉ hơn đối phương một phần nhỏ cơ thể, nhưng vẫn bị từ chối bàn thắng, đã gây nhiều tranh cãi và làm giảm tính hấp dẫn của trận đấu.

Mục tiêu của luật mới là khuyến khích lối chơi tấn công, tạo thêm lợi thế cho cầu thủ ghi bàn, đồng thời giúp trận đấu diễn ra liền mạch hơn. FIFA cho rằng việc giảm bớt các quyết định việt vị sít sao sẽ hạn chế tranh cãi và cải thiện trải nghiệm cho người xem.

Tuy nhiên, đề xuất của Wenger không nhận được sự đồng thuận tuyệt đối. Nhiều ý kiến lo ngại thay đổi này có thể làm xáo trộn cấu trúc chiến thuật, đặc biệt với các đội bóng dựa vào hệ thống phòng ngự dâng cao. Việc xác định "khoảng hở rõ ràng" cũng tiềm ẩn yếu tố chủ quan, có thể dẫn đến những tranh luận mới thay vì loại bỏ hoàn toàn tranh cãi.

Dù vậy, CPL vẫn quyết định đi đầu trong thử nghiệm, với kỳ vọng đóng góp vào quá trình hoàn thiện luật bóng đá trong tương lai.

Hoàng An (theo Athletic)