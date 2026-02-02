Luật sư tổ chức sử dụng ma túy bị phạt 10 năm tù

Ngày 2/2, Phan Hòa Nhựt, 38 tuổi, quê An Giang, bị TAND khu vực 5 tuyên phạm tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Nhựt từng có 7 năm công tác trong ngành VKS, sau đó chuyển sang làm luật sư và là Giám đốc của một công ty luật tại TP HCM. Ngoài ra, người này còn tham gia giảng dạy tại nhiều trường đại học. Trong thời gian hành nghề, bị cáo thực hiện hành vi phạm tội nên Đoàn luật sư TP HCM đã tạm đình chỉ tư cách luật sư.
Liên quan đến vụ án, bị cáo Trần Văn Toàn (31 tuổi, ngụ Nam Định) cũng bị phạt 10 năm tù về hai tội danh trên.
Còn bị cáo Lê Thị Quỳnh Như (25 tuổi, ngụ Đăk Lăk) bị phạt 8 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép ma túy; tổng hợp với mức án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội Đánh bạc, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 11 năm tù.
Theo cáo trạng, sáng 15/5, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Phú Nhuận phối hợp Công an phường 7 kiểm tra phòng trọ trên đường Trần Kế Xương, phát hiện Nhựt và 3 người khác đang tổ chức sử dụng chất cấm.
Cảnh sát thu giữ tại hiện trường một số ma túy tổng hợp, nước vui, và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy.
Làm việc với cơ quan điều tra, Nhựt khai ngày 12/5 được Lê Thị Quỳnh Như; Nguyễn Thị Hoài Thương (24 tuổi, cùng quê Đăk Lăk) và Trần Văn Toàn (30 tuổi, quê Nam Định) rủ đi nhậu. Đến sáng hôm sau, cả nhóm về phòng trọ của Như trên đường Trần Kế Xương tiếp tục uống bia và sử dụng ma túy. Nhựt đồng ý, mang theo đèn laze, đèn phi hành gia và một đĩa sành trắng lấy từ quán nhậu.
Đến phòng trọ, Toàn lên mạng đặt mua hai gói nước vui và một gói ma túy hết tổng cộng hơn 8 triệu đồng cho cả nhóm sử dụng. Đến tối 13/5, sau khi trả tiền mua ma túy cho Toàn, Nhựt tiếp tục kêu nam thanh niên mua thêm "hàng" cho cả nhóm sử dụng.
Trong 3 ngày liên tiếp, cả nhóm sử dụng hết 3 gói ma túy, 2 gói nước vui, còn một gói nước vui bị tổ công tác thu giữ.
Cơ quan điều tra xác định, Như và Toàn có hành vi phạm tội như Nhựt; riêng Thương không tham gia mua và chuẩn bị cho việc sử dụng ma túy, nên bàn giao cho công an phường xử lý hành chính.
Bình Nguyên