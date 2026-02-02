Luật sư tổ chức sử dụng ma túy bị phạt 10 năm tù

TP HCMPhan Hòa Nhựt bị phạt 10 năm tù vì cùng nhóm thanh niên tổ chức sử dụng trái phép ma túy suốt 3 ngày tại phòng trọ ở quận Phú Nhuận cũ, nay là phường Cầu Kiệu.

Ngày 2/2, Phan Hòa Nhựt, 38 tuổi, quê An Giang, bị TAND khu vực 5 tuyên phạm tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhựt từng có 7 năm công tác trong ngành VKS, sau đó chuyển sang làm luật sư và là Giám đốc của một công ty luật tại TP HCM. Ngoài ra, người này còn tham gia giảng dạy tại nhiều trường đại học. Trong thời gian hành nghề, bị cáo thực hiện hành vi phạm tội nên Đoàn luật sư TP HCM đã tạm đình chỉ tư cách luật sư.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Trần Văn Toàn (31 tuổi, ngụ Nam Định) cũng bị phạt 10 năm tù về hai tội danh trên.

Còn bị cáo Lê Thị Quỳnh Như (25 tuổi, ngụ Đăk Lăk) bị phạt 8 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép ma túy; tổng hợp với mức án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội Đánh bạc, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 11 năm tù.

Luật sư Phan Hòa Nhựt. Ảnh: Báo Long An

Theo cáo trạng, sáng 15/5, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Phú Nhuận phối hợp Công an phường 7 kiểm tra phòng trọ trên đường Trần Kế Xương, phát hiện Nhựt và 3 người khác đang tổ chức sử dụng chất cấm.

Cảnh sát thu giữ tại hiện trường một số ma túy tổng hợp, nước vui, và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy.