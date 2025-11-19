Luật sư: 'Thùy Tiên sai phạm xuất phát từ mục đích tốt đẹp'

TP HCMLuật sư cho rằng sai phạm của Thùy Tiên xuất phát từ mục đích tốt đẹp, muốn sản xuất kẹo Kera để tiêu thụ nông sản, nhưng lại không có kinh nghiệm về thực phẩm.

Chiều 19/11, phiên tòa xét xử Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Thùy Tiên) cùng 4 bị cáo về tội Lừa dối khách hàng tiếp tục với phần tranh luận.

Bào chữa cho Thùy Tiên, luật sư Nguyễn Quốc Cường cho rằng thân chủ không phải cổ đông và chưa từng góp vốn vào Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, không có tên trong giấy đăng ký doanh nghiệp. Cô chỉ thỏa thuận với các thành viên công ty về tỷ lệ hưởng lợi nhuận từ việc kinh doanh kẹo Kera là 25%, sau đó nâng lên 30%, nhưng đến nay chưa nhận bất kỳ khoản lợi nhuận nào. Số tiền 6,8 triệu đồng Tiên nhận được là hoa hồng TikTok trả khi tài khoản của cô gắn giỏ hàng và bán được 415 lọ kẹo Kera, theo cơ chế chung mà Chị Em Rọt đã thỏa thuận với nền tảng.

Quá trình điều tra và tại tòa, Thùy Tiên khai cùng các cổ đông khởi đầu dự án kẹo Kera với mục tiêu tiêu thụ nông sản trong nước, không đặt lợi nhuận lên hàng đầu. Ý tưởng sản phẩm xuất phát từ việc Tiên kén ăn rau củ và mong muốn tạo ra sản phẩm từ nông sản Việt Nam để đưa đến gần hơn với người tiêu dùng. Là hoa hậu gắn với nhiều hoạt động cộng đồng, Tiên cho rằng mình tham gia dự án vì kỳ vọng góp phần hỗ trợ nông dân và quảng bá nông sản Việt.

Luật sư Nguyễn Quốc Cường bào chữa cho bị cáo Thùy Tiên. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo luật sư, Tiên không tham gia thỏa thuận gia công, không đưa ra yêu cầu về nguyên liệu, thành phần hay quy trình sản xuất kẹo, cũng không thuộc nhóm Zalo Hội đồng quản trị nên không tham gia việc ban hành Bản tự công bố sản phẩm. Cô chỉ tham gia dự án Kera với vai trò quảng bá, giới thiệu sản phẩm và đại diện nhãn hàng tại các sự kiện, hoạt động thiện nguyện. Cô có mặt trong các nhóm Zalo truyền thông của Công ty Chị Em Rọt để duyệt nội dung đăng tải, xây dựng thương hiệu, triển khai chương trình và tuyển nhân sự hỗ trợ.

Toàn bộ công thức, nguyên liệu, quy trình sản xuất, hồ sơ tự công bố và thông tin ghi trên nhãn - bao bì kẹo Kera đều do các cổ đông Công ty Chị Em Rọt thống nhất với Công ty Asia rồi giao đơn vị này thực hiện. Thùy Tiên chỉ biết về chất lượng, tính năng sản phẩm thông qua bản tự công bố và mẫu bao bì được nhận vào giữa tháng 12/2024, trước thời điểm cô bắt đầu quảng bá.

"Bản thân bị cáo cũng tin tưởng về chất lượng sản phẩm nên đã sử dụng và mua cho người thân trong gia đình", luật sư Cường nói. Nhưng do cô không có chuyên môn về thực phẩm - sức khỏe, chỉ ăn thử để góp ý về hương vị và tập trung vào việc quay video, giới thiệu sản phẩm, nên không thể kiểm chứng chất lượng thực tế, cũng không có khả năng kiểm tra nguyên liệu hay quy trình sản xuất của Công ty Asia.

Dù được thỏa thuận hưởng 25%, rồi 30% lợi nhuận, Thùy Tiên khai đến thời điểm bị bắt chưa nhận bất kỳ khoản nào và doanh thu bán kẹo không chuyển vào tài khoản của cô.

Bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên tại chiều nay. Ảnh: Quỳnh Trần

Luật sư thứ hai bào chữa cho Tiên cũng nêu thêm việc Tiên có nhiều tình tiết giảm nhẹ quan trọng như: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã khắc phục hậu quả; có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội; có đóng góp cho xã hội và từng được tặng nhiều giấy khen, bằng khen. Như vậy, cô có 3 tình tiết giảm nhẹ theo các điểm b, s, v khoản 1 Điều 51 và nhiều tình tiết khác theo khoản 2 Điều 51 BLHS, không có tình tiết tăng nặng.

Theo luật sư, mức án 2 năm 6 tháng tù VKS đề nghị cho Tiên là "quá nghiêm khắc", nên đề nghị HĐXX áp dụng khoản 1 Điều 54 BLHS để tuyên phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt - tức là cải tạo không giam giữ để bị cáo sớm trở về với gia đình.

Bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng tại tòa chiều nay. Ảnh: Quỳnh Trần

Hằng Du Mục đang nuôi con nhỏ, hỗ trợ nuôi gần 400 trẻ mồ côi vùng cao

Trước đó, bào chữa cho Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du Mục, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), luật sư không tranh luận về tội danh, chỉ phân tích vai trò của bị cáo trong vụ án cũng như ý chí chủ quan không biết được chất lượng kẹo Kera khi quảng cáo.

Sai phạm của bị cáo Hằng xuất phát từ sự thiếu hiểu biết trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, theo luật sư. Khi bị khởi tố, Hằng đang nuôi con nhỏ một tuổi và chủ động xin ở lại cơ quan điều tra để phối hợp làm rõ vụ án.

Ngoài việc chăm sóc hai con, Hằng còn hỗ trợ nuôi gần 400 trẻ mồ côi vùng cao. Bị cáo nhiều năm làm thiện nguyện, nhận bằng khen và thư cảm ơn của UBND các tỉnh.

Từ đó, luật sư đề nghị HĐXX xem xét áp dụng mức án cho thân chủ bằng thời gian tạm giam, coi đó là bài học đủ sức răn đe.

Tương tự, bào chữa cho các bị cáo Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty CER) và Lê Thành Công (Thành viên HĐQT), các luật sư cũng đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt, chứ mức đề nghị 3-4 năm tù của VKS là quá nặng. Trong đó, bị cáo Lê Thành Công đề nghị tòa tạo điều kiện cho mình sớm được đi chữa bệnh suy thận.

Hầu hết các bị cáo đều đồng ý nội dung bào chữa của các luật sư, không tự bào chữa gì thêm.

Theo cáo buộc, quá trình sản xuất kinh doanh kẹo Kera, các bị cáo đã phó mặc cho Công ty Asia trong việc sản xuất sản phẩm; không kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm; biết rõ hàm lượng chất xơ trong kẹo rất thấp, không đúng như quảng cáo "một viên kẹo bằng một đĩa rau", nhưng vẫn ban hành bản công bố với 10 loại rau củ quả chiếm tỷ lệ 28,13% nhằm thổi phồng công dụng sản phẩm.

Các bị cáo đã xây dựng kịch bản, quay video và đăng trên kênh TikTok cá nhân để quảng cáo; livestream tổng cộng 6 lần để bán hàng. Trong đó, Hằng Du Mục tham gia 5 lần, Quang Linh Vlogs 6 lần, Nguyễn Thúc Thùy Tiên 3 lần, bán tổng cộng gần 130.000 hộp kẹo Kera cho hơn 56.300 khách, thu hơn 17,5 tỷ đồng (gồm thu lợi bất chính hơn 12,4 tỷ).

Hải Duyên