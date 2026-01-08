Luật sư: Sữa HIUP giả không có chất cấm, chỉ vài thành phần không đạt

Hà NộiLuật sư cho rằng sữa không đạt hàm lượng công bố chỉ là kém chất lượng, không phải làm hàng giả, song kiểm sát viên chỉ ra các bị cáo biết không đạt mà vẫn không dừng sản xuất.

Bào chữa cho Chủ tịch HĐQT Z Holding Hoàng Quang Thịnh và bị cáo Nguyễn Văn Minh, luật sư Giang Hồng Thanh cho hay 26 loại sữa giả Z Holding sản xuất dành cho trẻ em bị kết luận là giả "theo quy định pháp luật". Song, "bản chất trong sữa chỉ có vài thành phần không đạt chỉ tiêu so với bản công bố sản phẩm".

Luật sư nói giám định kết luận của Viện khoa học hình sự Bộ Công an xác định các sản phẩm trên không có chất cấm như melamine, độc tố vi nấm, kim loại nặng asen, chì, thủy ngân

Theo luật sư Thanh, định nghĩa hàng giả hiện nay chưa phù hợp khi quy định là "hàng hóa có ít nhất một trong các chỉ tiêu đạt từ 70% trở xuống so với mức tối thiểu quy định hoặc tiêu chuẩn chất lượng đã công bố, ghi trên nhãn hiệu".

Viện dẫn phát biểu của một Đại biểu Quốc hội, ông Thanh bào chữa "hàng giả phải là giả về bản chất, còn không đạt hàm lượng thì chỉ là hàng kém chất lượng". Ví dụ, sữa HIUP27 loại 650gr có 32 chỉ tiêu thì 25 vượt ngưỡng 100%, 5 đạt trên 90%. Tương tự, sữa HIUP 27 hương vani chỉ có 4/32 chỉ tiêu dưới 70% dưới công bố. "Vậy mà giám định đã kết luận đây là hàng giả", luật sư nêu quan điểm bảo vệ thân chủ.

Luật sư Thanh đánh giá áp dụng quy định pháp luật hiện hành thì là đúng nhưng về mặt bản chất chưa chắc đã phù hợp. "Ngay cả sữa ISOWHEY do Z Holding nhập khẩu nguyên hộp từ Australia về Việt Nam cũng bị kết luận giám định là hàng giả do có tới 15 chỉ tiêu dưới 70%, nhiều hơn cả sản phẩm của Z Holding", luật sư trình bày.

Đại diện VKS tại tòa. Ảnh: Linh Đan

Đối đáp với quan điểm của luật sư, sáng 8/1, đại diện VKSND Hà Nội cho rằng quy định tại Nghị định 98 đã cho phép doanh nghiệp có tỷ lệ sai số 30%, tức là chỉ tiêu dưới 70% mới coi là hàng giả. Do vậy, doanh nghiệp khi sản xuất hàng hóa buộc phải biết quy định này và các tình huống phát sinh xảy ra trong quá trình hoạt động.

Hơn nữa, trong nhà máy phải được trang bị đầy đủ các trang thiết bị để kiểm soát thành phần, đảm bảo đúng chất lượng. Một số thành phần thấp hơn hoặc cao hơn công bố cũng chứng minh cho việc kiểm soát chất lượng hàng hóa của các bị cáo chưa được đảm bảo.

Sau khi các bị cáo phát hiện ra sự việc lẽ ra phải tạm dừng hoạt động một thời gian để điều chỉnh chất lượng, đáp ứng theo đúng chỉ tiêu đã công bố. Tuy nhiên nhóm điều hành Z Holding vẫn chỉ đạo cho tiếp tục sản xuất sản phẩm. "Không thể lý giải do sức ép tiến độ hay do hệ thống nhân viên, phân phối sản phẩm, giảm thiệt hại để vẫn tiếp tục sản xuất, đưa ra thị trường", đại diện VKS lập luận.

Tại phần luận tội sáng hôm qua, VKS đánh giá nhiều doanh nghiệp đã lợi dụng chính sách thông thoáng để sản xuất, buôn bán hàng giả, rửa tiền. Thực trạng sản xuất, buôn bán hàng giả diễn ra ở nhiều địa phương với tính chất ngày càng phức tạp, thủ đoạn tinh vi. Doanh nghiệp tổ chức theo mô hình khép kín, từ khâu xây dựng công thức, sản xuất đến phân phối, tiêu thụ sản phẩm.

Với xử lý nghiêm minh, VKS đề nghị tòa tuyên phạt Thịnh tổng cộng 25-28 năm tù, La Khắc Minh 21-14 năm tù và Nguyễn Văn Minh 23-26 năm tù. Cả ba bị cáo buộc về 3 tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và Rửa tiền.

Cùng vụ án, VKS đề nghị phạt 15 người khác về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng hoặc Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm với mức án thấp nhất 12-18 tháng tù treo đến cao nhất 7-8 năm tù.

Toàn cảnh phiên tòa. Ảnh: Linh Đan

Xin lỗi người tiêu dùng

Sáng nay, sau hơn 4 ngày xét xử vụ án sản xuất hơn 4,5 triệu lon sữa giả thu về 2.400 tỷ đồng của hệ sinh thái Z Holding, TAND Hà Nội kết thúc tranh luận, cho các bị cáo nói lời sau cùng trước khi tuyên án vào chiều 14/1.

Là người đầu tiên trình bày, Thịnh gửi lời xin lỗi đến khách hàng, người tiêu dùng đã dùng sản phẩm của Z Holding vì chất lượng sản phẩm chưa đạt. Thịnh thấy nhiều loại sữa của các doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới cũng có chất độc hại buộc phải thu hồi nên vấn đề kiểm soát chất lượng hàng hóa cực kỳ gian nan. Nhìn lại các sản phẩm của mình, Thịnh thấy "nhẹ lòng phần nào" khi cơ quan giám định kết luận không có chất cấm, chất độc hại.

"Các sản phẩm mà công ty bị cáo sản xuất thì chính bản thân bị cáo và người thân trong gia đình cũng thường xuyên sử dụng. Điều này cũng chứng minh cho việc bị cáo không cố ý sản xuất hàng hóa không đảm bảo", Thịnh phân trần.

Về doanh số kinh doanh, do công ty phát triển nhanh, Thịnh không thể kịp thời học nhiều lĩnh vực trong quá trình quản lý. Vì thế, anh ta phải giao cho các cá nhân khác cùng tham gia quản lý nên không kiểm soát được.

Với vai trò người đứng đầu hệ sinh thái, Thịnh nhận thức rất rõ trách nhiệm của mình nên mong HĐXX khoan hồng cho các nhân viên của Z Holding, những người chỉ làm công ăn lương, cống hiến hết mình vì công ty. Với hai cộng sự thân tín là Văn Minh và Khắc Minh, bị cáo Thịnh cho hay bộ ba luôn có khát vọng cùng nhau "làm được một cái gì đó cho đất nước".

"Bị cáo chưa bao giờ nghĩ sau này sẽ ngồi trong song sắt. Bị cáo không cố tình và chưa bao giờ đặt việc lấy lợi nhuận cho riêng mình", Thịnh nói lời sau cùng và mong được HĐXX xem xét để sớm được trở về làm điều có ích cho xã hội.

Tiếp sau lời Thịnh, Nguyễn Văn Minh cũng nói rằng bộ ba khi khởi nghiệp luôn có khát vọng làm được điều gì đó để chứng minh giới trẻ Việt Nam làm được điều lớn lao, có thể cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngoài. Song sau vụ án này, bị cáo đã nhận thấy rõ trách nhiệm của bản thân với người tiêu dùng khi họ trao niềm tin vào các sản phẩm của Z Holding.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong nhiều ngày. Ảnh: Linh Đan

Theo cáo buộc, trước năm 2023, Z Holding đặt gia công tại nhiều nhà máy để sản xuất các sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung và thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt. Sau đó lãnh đạo công ty thấy cần tự làm nhà máy để kiểm soát chất lượng sản phẩm nên đã lập Công ty Nature Made, tự xây dựng nhà máy để sản xuất, kinh doanh các mặt hàng đang phải đặt thuê gia công.

Tại tòa, Chủ tịch Z Holding khai: "Sản phẩm không tốt đã không bao giờ cho người nhà uống. Sữa có nhiều thành phần hàm lượng không đạt nhưng không có chất độc hại". Song chủ tọa cho hay quy định pháp luật đã nêu rất rõ về hàng giả, "không nhất thiết phải độc hại mới là hàng giả".

Các công ty thuộc hệ thống Công ty Z Holding đã bán ra thị trường 22 loại sản phẩm giả với tổng số 4,2 triệu lon, thu 2.018 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp là 319 tỷ đồng.

Thịnh hưởng lợi 63,2 tỷ đồng, hai phó giám đốc Văn Minh hưởng 46 tỷ, còn Khắc Minh nhận 40 tỷ. Số còn lại chia cho những người khác và trích vào các loại quỹ của Công ty Z Holding.

Ngoài hành vi này, bộ ba lãnh đạo Z Holding còn bị cáo buộc che giấu hơn 7.825 tỷ đồng doanh thu thực tế, gây thiệt hơn 1.633 tỷ đồng về thuế cho Nhà nước. Nhóm này còn Rửa tiền 83 tỷ đồng dưới vỏ bọc là quỹ đầu tư, giao dịch cổ phần, mua bán bất động sản.

Phạm Dự - Thanh Lam