Luật sư Mỹ tranh cãi, coi thường thân chủ trên Facebook

Bị thân chủ để lại bài đánh giá trên Facebook về năng lực và thái độ thô lỗ, luật sư đáp trả tay đôi dưới bình luận, nói thân chủ là "bà mẹ tồi tệ có đứa con vô dụng".

Theo hồ sơ tòa án, bà Bernadette Gonzales, giám đốc một văn phòng luật tại Denver, đã hành nghề luật 25 năm với tệp khách hàng là "những người lao động chân tay chăm chỉ, có thu nhập khiêm tốn" và chủ yếu là người gốc Tây Ban Nha.

Mùa hè năm 2020, một khách hàng của bà tên Michelle đã để lại đánh giá tiêu cực về công ty trên trang Facebook, gọi Gonzales là "một luật sư khó chịu, thô lỗ" và năng lực không nhiều. Nữ luật sư đã đáp trả.

Luật sư Bernadette Gonzales. Ảnh: BusinessDen

"Bà là một người mẹ tồi tệ. Bà cho phép con cái mình phá hoại tài sản của người khác rồi đổ lỗi cho người khác. Bà không muốn nghe sự thật rằng mình thiếu trách nhiệm nuôi dạy con cái cũng như đứa con vô dụng mà mình đã nuôi dạy", luật sư cãi nhau tay đôi với thân chủ cũ trên Facebook.

Nữ luật sư cũng xui các đồng nghiệp đừng bào chữa, đại diện cho thân chủ cũ, "còn đầy gia đình khác ok hơn", nữ luật sư viết.

Vị phụ huynh đáp lại, cho rằng luật sư này "chẳng làm gì để giúp đỡ thân chủ", đồng thời đặt câu hỏi: "Là một luật sư gia đình mà chị có thể nói khách hàng như thế sao?? Gọi con của các bà mẹ khác là vô dụng?? Tử tế quá".

Bài đăng này đã bị Văn phòng quản lý luật sư Colorado giám sát chặt chẽ. Họ cáo buộc bà đã tiết lộ thông tin mật và vi phạm nghĩa vụ của mình với khách hàng.

Ba năm sau, nữ luật sư tiếp tục bị một trợ lý cùng văn phòng luật kiện ra tòa án yêu cầu bồi thường thiệt hại nhỏ vì chưa được trả lương 2.100 USD. Bà phớt lờ vụ kiện đó và không tham gia vào quá trình điều tra, tố tụng. Thẩm phán tuyên bà tội khinh thường pháp luật và phạt 30 giờ lao động công ích.

Đầu năm 2024, luật sư này tiếp tục vắng mặt trong phiên tòa ly hôn của một thân chủ, khiến vụ ly hôn đó bị bác bỏ. Và, trong một án vụ khác, luật sư đã không báo phí cho thân chủ trước khi làm việc, dẫn đến những rắc rối khác.

Cộng dồn tất cả vi phạm này, bà chính thức bị Văn phòng quản lý luật sư bang đình Colorado chỉ hành nghề từ 3/10 tới, đến khi hết 60 ngày.

Quyết định đình chỉ nêu, nữ luật sư cho rằng có quá nhiều khó khăn khi bào chữa, đại diện cho nhóm dân yếu thế (người nhập cư, dân Mỹ Latin). Bà nói theo kinh nghiệm hành nghề 25 năm, các khách này thường không tin tưởng vào hệ thống pháp luật, trình độ học vấn thấp và không có nhiều nguồn lực tài chính.

