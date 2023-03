Luật sư đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ giết Quân 'Xa lộ'

TP HCMLuật sư bào chữa cho Võ Thùy Linh, cho rằng chưa đủ chứng cứ buộc tội thân chủ là người cầm đầu vụ giết Quân "Xa lộ", nên đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Chiều 23/3, phiên tòa xét xử Võ Thùy Linh (32 tuổi), Hồ Thanh Phương, Lý Văn Tư và 13 người về tội Giết người, Che giấu tội phạm, tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư.

Bào chữa cho Linh, luật sư Võ Đan Mạch không đồng tình với quan điểm truy tố thân chủ về tội Giết người với tình tiết định khung "có tính chất côn đồ" và "có tổ chức". Trong vụ án này, Linh được uỷ quyền để giải quyết tranh chấp mua bán giữa bà Lê Thị Tuyết (47 tuổi, Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu) và ông Nguyễn Anh Trung, chứ không biết bị hại Mai Văn Quân (bạn ông Trung) là ai. Bị cáo Linh cũng không có bất kỳ mối liên hệ hay mâu thuẫn với ông Quân.

Hơn nữa, trước ngày xảy ra vụ án (4/11/2019), Linh và các bị cáo không hề quen biết nhau. Việc này được tất cả các bị cáo thừa nhận trong quá trình thẩm vấn. "VKS quy kết Linh là chủ mưu gọi người đến chém ông Quân là không có căn cứ, bởi giữa các bị cáo không hề có sự bàn bạc, thống nhất trước khi thực hiện tội phạm", luật sư nói.

Trước đó, VKS giữ nguyên quan điểm xác định Linh là người cầm đầu vụ án, gọi đồng phạm đến truy sát ông Quân, nên đề nghị HĐXX tuyên phạt mức án tù chung thân; những đồng phạm còn lại từ 2 đến 20 năm tù. Ở nhóm tội Che giấu tội phạm, bà Tuyết bị đề nghị từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm 6 tháng, Phạm Nhật Nam (con trai bà Tuyết) và Lê Tuấn Vũ (cháu bà Tuyết) từ 2 đến 3 năm.

Bị cáo Võ Thùy Linh và đồng phạm tại tòa. Ảnh: Hải Duyên

Theo luật sư Mạch, lời khai của Hồ Thanh Phương thể hiện toàn bộ diễn biến sự việc là do Nguyễn Tiến Minh Tài gọi Phương đến. Phương sau đó gọi thêm một số bị cáo với lý do "anh Tài có chuyện với ông Quân, anh em đến hỗ trợ". Toàn bộ việc tập hợp, lôi kéo băng nhóm, chuẩn bị hung khí... để chém ông Quân là do các bị cáo khác thực hiện. Bị cáo Linh không liên quan hay có hành vi cụ thể chỉ huy bất kỳ ai thực hiện việc giết người.

Từ ngày xảy ra vụ án đến nay, Võ Thùy Linh không thừa nhận việc nhờ ai gọi người tới chém ông Quân cũng như việc hứa hẹn "sẽ lo" nếu có việc gì xảy ra. Tuy nhiên, VKS căn cứ vào lời khai của Lý Văn Tư, Nguyễn Tiến Minh Tài, Hồ Thanh Phương... về việc Linh nói "tụi em làm cho ra lẽ, có gì chị lo hết" để xác định Linh có hành vi phạm tội như cáo buộc là không có cơ sở.

"Chỉ vì một câu nói của Linh mà bao nhiêu con người không quen biết cùng tập hợp đi đâm chém bị hại, điều này là không hợp lý. Một người đang say xỉn (trước đó Linh khai đã uống 5 chai rượu vang ở nhà bạn, khi đến quán gặp các bị cáo trong tình trạng "không biết gì"), dù có nói gì thì liệu lời nói đó có phải là mệnh lệnh cho những người đó không?", luật sư Mạch đặt vấn đề.

Ngoài ra, luật sư cũng cho rằng, Lý Văn Tư có nhiều lời khai mâu thuẫn, lúc khai nghe Linh nói "tụi em làm cho ra lẽ, có gì chị lo hết", lúc lại cho rằng "không nhớ rõ thông tin này" nên không nhận diện hay xác định ai mới là người trực tiếp chỉ đạo đi chém bị hại.

"Giả sử Linh có nói 'làm cho ra lẽ' mà các bị cáo đi chém ông Quân là do họ quá hung hăng. Các bị cáo tự nhận thức và thực hiện hành vi vượt ngoài ý chí của Linh. Mà theo quy định của pháp luật thì Linh không có trách nhiệm về hành vi vượt quá đó", luật sư Mạch nói, đồng thời đề nghị HĐXX trả hồ sơ để làm rõ các căn cứ buộc tội thân chủ.

Tự bào chữa cho mình, Linh cũng xin tòa trả hồ sơ một lần nữa để làm sáng tỏ mọi tình tiết. "Bị cáo thấy nội dung kết luận điều tra, cáo trạng có quá nhiều điều vô lý. Bị cáo không biết Phương là ai, không có số điện thoại, thậm chí tại tòa hôm nay mới biết chính xác tên người này. Nhưng cáo trạng lại kết luận bị cáo gọi Phương đến quán cà phê để bàn cách giải quyết mâu thuẫn với ông Trung", Linh nói.

Cựu du học sinh bật khóc khi nhắc đến việc bị vướng vào vụ án khiến nhiều năm nay không được gặp mẹ và người thân. Sau ít phút bình tĩnh, Linh xin HĐXX được cung cấp thêm các chứng cứ và thông tin nhân chứng minh oan cho mình.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Hải Duyên

Luật sư bào chữa cho Nguyễn Tiến Minh Tài, cũng cho rằng cần xem xét lại một số tình tiết còn chưa rõ, như: Tài bị xác định là người gọi đàn em đến đánh ông Quân, trong khi bị cáo cho rằng đến để can ngăn... Việc này có ý nghĩa quan trọng trong việc định tội bị cáo nên luật sư đề nghị HĐXX xem xét thấu đáo.

Ngoài ra, bị cáo Hồ Thành Đạt và luật sư cũng đề nghị HĐXX trả hồ sơ điều tra lại để bản thân được minh oan. Đạt cho rằng chỉ đi theo bạn đến hiện trường, không biết mục đích những người khác đến để làm gì. Khi thấy ông Quân bị chém, bị cáo đến dìu nạn nhân chứ không tham gia đánh ông này như cáo buộc.

Trong khi đó, một số luật sư khác cho rằng mức án VKS đề nghị đối với thân chủ là quá nặng, đề nghị tòa xem xét toàn diện, đánh giá vai trò của từng cá nhân để có mức án hợp lý.

Phiên toà kết thúc phần tranh luận, HĐXX sẽ nghị án kéo dài và đưa ra phán quyết vào chiều 28/3.

Sau 3 năm rưỡi xảy ra vụ án, VKS và toà có ít nhất 8 lần trả hồ sơ.

Hải Duyên