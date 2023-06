Luật sư của Trang Nemo đề nghị tòa triệu tập nhiều công an

TP HCMHai luật sư của Trang Nemo đề nghị tòa triệu tập một điều tra viên, 2 cảnh sát đến phiên xử, nhưng không được chấp thuận.

Chiều 16/6, Nguyễn Xuân Hương Trang (31 tuổi, tức Trang Nemo) cùng ba nhân viên bị TAND quận 1 xét xử về tội Gây rối trật tự công cộng.

Liên quan đến vụ án, Nguyễn Phước Tuấn (nhân viên bảo vệ) đã chết trong quá trình điều tra bổ sung vụ án nên Công an quận 1 đình chỉ điều tra bị can.

Hồi cuối tháng 5, tòa mở phiên xử nhưng Trang vắng mặt với lý do "nhập viện", khiến buổi làm việc phải dừng để đảm bảo quyền lợi ích cho bị cáo.

Hot girl Trang Nemo được biết đến là doanh nhân chuyên kinh doanh thời trang tại Sài Gòn. Fanpage của cô có hơn 400.000 lượt theo dõi. Tại tòa hôm nay, bị cáo có 4 luật sư bào chữa.

Trong phần thủ tục, hai luật sư đề nghị HĐXX triệu tập điều tra viên Trần Thế Ngọc, hai cán bộ công an có mặt tại hiện trường trước khi xảy ra vụ gây rối và chồng bị hại Khanh. Ngoài ra, họ đề nghị công khai chứng cứ là đoạn video ghi lại toàn bộ nội dung diễn biến sự việc, để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ án...

Tuy nhiên, các đề nghị trên không được tòa chấp thuận. Theo HĐXX, quá trình tham gia bào chữa cho bị cáo, các luật sư đã được tạo điều kiện tiếp cận toàn bộ tài liệu chứng cứ; lời khai cuả các bị cáo và người liên quan đều có trong hồ sơ, nên không cần thiết triệu tập điều tra viên và các cán bộ công an.

Về yêu cầu triệu tập chồng bị hại, theo tòa, người này không liên quan đến vụ án; quá trình bào chữa cho bị cáo, luật sư có thể trình chiếu video diễn biến sự việc...

Bị cáo Trang Nemo tại tòa chiều nay. Ảnh: Hải Duyên

Cáo trạng xác định, do mâu thuẫn với chị My trong việc kinh doanh bán hàng online, Trang hẹn gặp tại cửa hàng của mình ở phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, để giải quyết.

Chiều 16/1, My cùng hai người bạn, trong đó có chị Khanh, đến cửa hàng gặp Trang để xin lỗi. Sau một lúc đợi bên ngoài, Khanh vào cửa hàng nói My đi về thì xảy ra cự cãi với Trang. Bị chị này đe dọa, Trang giật khẩu trang, gây gổ.

Tiếp đó, các nhân viên của Trang là Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương xông vào nắm tóc, đánh chị Khanh. Người bạn đi cùng nạn nhân vào can ngăn cũng bị đánh. Hai nhân viên bảo vệ cửa hàng là Phan Hoàng Nam (24 tuổi) và Nguyễn Phước Tuấn cũng tham gia đánh Khanh.

Cả nhóm sau đó bị công an mời về trụ sở làm việc. Vừa ra khỏi cửa hàng, thấy chị Khanh thách thức, Trang lao tới giật khẩu trang của chị này ném xuống đất, còn nhóm nhân viên xông vào đánh. Chị Khanh bị thương tích 3%, đã làm đơn yêu cầu xử lý hình sự Trang và đồng phạm về hành vi Cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, cơ quan công tố xác định các bị cáo Gây rối trật tự công cộng.

Hồi tháng 11 năm ngoái, TAND quận 1 đưa vụ án ra xét xử, song sau đó trả hồ sơ điều tra bổ sung, bởi nạn nhân Khanh giữ nguyên yêu cầu xử lý các bị cáo về tội Cố ý gây thương tích .Tòa cũng yêu cầu làm rõ thương tích các bị cáo gây ra cho nạn nhân, để tránh bỏ lọt tội phạm.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra và VKS giữ nguyên quan điểm truy tố do "chưa xác định được thương tích của chị Khanh do ai gây nên, xảy ra bên trong hay ngoài cửa hàng". Công an quận 1 xử phạt hành chính với nhóm người đánh chị Khanh là có cơ sở.

Hải Duyên