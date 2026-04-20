Luật sư công không được cung cấp dịch vụ cho khách hàng ngoài nhà nước

Chính phủ đề xuất luật sư công là cán bộ, công an, quân đội có 5 năm kinh nghiệm và không được cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng ngoài khu vực nhà nước.

Sáng 20/4, Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị quyết thí điểm thực hiện chế định luật sư công, đề xuất 4 hành vi bị nghiêm cấm với luật sư công. Trong đó có việc không được cung cấp dịch vụ pháp lý cho cá nhân, cơ quan, tổ chức ngoài nhà nước. Ai vi phạm sẽ bị thu hồi chứng chỉ hành nghề.

Luật sư công không được tiết lộ thông tin về vụ, việc tham gia khi không được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền hoặc móc nối, giao dịch với luật sư khác gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước..

Theo dự thảo, tiêu chuẩn đầu tiên để trở thành luật sư công là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan quân đội, công an, người làm việc trong doanh nghiệp nhà nước...

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng.

Để trở thành luật sư công, cán bộ, công chức, quân đội, công an phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc thường xuyên, trực tiếp trong lĩnh vực pháp luật hoặc kinh nghiệm tranh tụng, tư vấn pháp luật hoặc giải quyết vụ, việc pháp lý phức tạp.

Bộ trưởng Tư pháp sẽ cấp chứng chỉ hành nghề luật sư công. Người đang làm thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, thẩm tra viên ngành tòa án, kiểm tra viên ngành kiểm sát, chấp hành viên; người không thường trú tại Việt Nam sẽ không được cấp chứng chỉ luật sư công.

Luật sư công sẽ tư vấn, đại diện, tham gia tố tụng, giải quyết các vụ kiện, tranh chấp trong nước và quốc tế về đầu tư, thương mại, công pháp quốc tế, tư pháp quốc tế, hành chính, dân sự và tham gia quá trình thi hành án dân sự, hành chính theo quy định của pháp luật. Họ cũng tham gia tư vấn pháp lý trong quá trình xây dựng, triển khai các dự án kinh tế - xã hội; giải quyết các vụ, việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.

Chính phủ đề xuất, luật sư công được miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp đã thực hiện đầy đủ quy trình, quy định của pháp luật có liên quan, không tư lợi khi thực hiện nhiệm vụ nhưng vẫn xảy ra thiệt hại.

Ngoài tiền lương, luật sư công được hỗ trợ hằng tháng và các chế độ, chính sách khác tương tự như cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan lực lượng vũ trang. Nếu họ được hưởng đồng thời nhiều chính sách hỗ trợ hằng tháng thì chỉ được chính sách cao nhất.

Khi tham gia giải quyết vụ việc có tính chất phức tạp, luật sư được chi trả 0,5 lần mức lương cơ sở (hiện là 2,34 triệu đồng) cho một buổi làm việc.

Chính phủ cho rằng, chế định luật sư công là cần thiết bởi thời gian qua, nhiều vụ án hành chính tăng nhanh, nhiều cơ quan nhà nước gặp khó khăn trong tham gia tố tụng, chuẩn bị hồ sơ, dẫn đến bảo vệ lợi ích Nhà nước chưa cao. Khi xử lý các dự án kinh tế xã hội và giao dịch quốc tế, còn số lượng lớn dự án vướng mắc đòi hỏi năng lực tư vấn chuyên sâu.

Luật sư công sẽ được huy động từ ba nguồn chính là đội ngũ cán bộ, pháp lý có đủ điều kiện hành nghề luật sư; đội ngũ bổ sung sau thời gian tập sự ngắn; chuyên gia, luật sư khu vực ngoài nhà nước.

Trước đó, ngày 7/4, Bộ Chính trị đồng ý thí điểm chế định luật sư công là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan Công an, Quân đội... tại 8 Bộ gồm Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Tài chính, Tư pháp, Công Thương, Ngoại giao, Nông nghiệp và Môi trường; cùng UBND 10 tỉnh, thành phố Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đồng Nai, Bắc Ninh.

