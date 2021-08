Luật đấu lạ ở BMW Championship

MỹPGA Tour hôm 26/8 cho các đấu thủ dùng “lợi thế đặt bóng” (preferred lie) dù vòng đầu giải diễn ra trong thời tiết khô ráo.

Khán giả dễ thấy bất thường khi các đấu thủ BMW Championship nhấc bóng, lau bùn, rồi đặt lại vị trí mới cho cú tiếp theo trong tiết trời tốt và mặt sân Caves Valley có vẻ khô ráo. Nhưng việc này hợp lệ trong luật đấu áp dụng riêng cho ngày khai cuộc. Bởi nền sân chưa khô hẳn, nhiều chỗ còn sũng nước dưới lớp cỏ sau bão Henri.

"Mưa to do bão Henri cuối tuần rồi cùng nhiệt độ không khí nóng ẩm và trời lại lặng gió khiến Caves Valley lâu khô. Nhiều đấu thủ ở nội dung pro-am cách đây hai ngày đã than phiền việc bóng họ lấm bùn, khiến giảm chất lượng chuyên môn. Vì thế, chúng tôi phải kích hoạt ‘preferred lie’ cho vòng mở màn", Steve Rintoul – Trưởng ban trọng tài lý giải.

Vòng đầu BMW Championship nhiều nắng nhưng PGA Tour vẫn áp dụng "lợi thế đặt bóng" vì mặt sân chưa khô hẳn sau bão Henri. Ảnh: AP

Sáng sớm ngày khai cuộc 26/8, họ mới thông báo áp dụng "preferred lie". Ban tổ chức sẽ theo dõi sát tình hình mặt sân và thời tiết để cập nhật luật đấu sau mỗi vòng.

Theo luật golf 2019 - bản mới nhất, lợi thế đặt bóng có hiệu lực trong điều kiện sân bất thường do thời tiết xấu, tính cả tuyết rơi và chỉ tính ở "vùng cỏ cắt sát" – khu vực cỏ cao tối đa ngang cỏ fairway, tính cả đường cắt xuyên cỏ rough, rìa hoặc cổ green.

Quyền này gồm ba thao tác cơ bản – nhấc bóng – lau bùn – đặt vị trí mới. Khi dùng, golfer phải đánh dấu vị trí gốc trước khi nhấc bóng lên. Sau khi lau vết bẩn, họ đặt vào vị trí mới thuận tiện hơn nhưng không được gần mục tiêu hơn chỗ ban đầu và trong tầm quy định.

Khung này có thể trong vòng 15 cm, bằng chiều dài bảng điểm, thậm chí một cán gậy, tuỳ sân và luật cho giải. Và cũng vì thế, golfer được khuyến cáo, ngoài luật golf chung, cần kiểm tra luật đấu riêng nhằm tránh bị phạt oan như đấu thủ PGA Tour Ryuji Imada.

Hồi 2010, Imada dự Star Trophy trên sân Mission Hills, Trung Quốc. Khi đó, Imada cứ triển khai lợi thế đặt bóng trong tầm một cán gậy như ở PGA Tour. Nhưng luật giải quy định chiều dài bảng điểm. Sau 12 hố, Imada mới phát hiện nhầm lẫn nhờ đồng nghiệp Danny Lee. Cuối vòng, anh chủ động báo tổ trọng tài. Và với 13 lần phạm quy, Imada thêm 26 gậy phạt. Do đó bảng điểm của anh thực ghi đến 97 gậy dù thực chiến 71 gậy trên sân par73.

Quốc Huy