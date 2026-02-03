Lừa vàng của người cao tuổi để nấu chảy

MỹĐường dây ở Texas chuyên hù dọa người cao tuổi, lừa họ giao nộp vàng, rồi đem đến hai tiệm kim hoàn để nấu chảy, gây thiệt hại hàng chục triệu USD.

Sở cảnh sát hạt Collin cuối tuần trước khám xét hai tiệm kim hoàn Tilak Jewellers ở Irving và Saima Jewellers ở Frisco, phía bắc bang Texas, liên quan đường dây chuyên lừa vàng của người cao tuổi. Ít nhất hai nghi phạm bị bắt, với tổng số tang vật vàng và bạc trị giá khoảng 30 triệu USD.

Tiệm kim hoàn Tilak Jewelres ở Texas bị khám xét vào ngày 29/1. Ảnh: CBS

Theo giới chức địa phương, những kẻ lừa đảo trong đường dây thường xuyên gửi email cho người cao tuổi ở Texas, mạo danh lực lượng thực thi pháp luật hù dọa nạn nhân rằng họ liên quan tới một vụ án và sẽ bị bắt nếu không mua vàng để giao nộp cho "cơ quan chức năng".

Kẻ gian dùng giấy tờ giả để tạo lòng tin, sau đó yêu cầu nạn nhân mua các thỏi vàng từ những nhà cung cấp hợp pháp. Các thỏi vàng được giao cho các "chuyên viên vận chuyển" rồi đưa vào đường dây nấu chảy thành sản phẩm mới.

Các điều tra viên cho hay một số nghi phạm giữ vai trò vận chuyển khai rằng họ bán một phần số vàng lừa được cho hai tiệm kim hoàn có chủ là người gốc Ấn ở Irving và Frisco.

Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Collin cho biết hai tiệm kim hoàn này đều có hệ thống nấu chảy vàng trái phép ngay trong cửa hàng. Các cơ sở có vai trò trung tâm trong đường dây lừa đảo, chuyên nấu chảy vàng mà các nghi phạm lừa đảo chiếm đoạt được rồi chế tác thành vòng tay và các trang sức khác để bán lại.

Cảnh sát trưởng Jim Skinner cho biết hơn 200 nạn nhân, tất cả đều trên 65 tuổi, đã bị lừa bằng kịch bản này và rút hơn 7 triệu USD khỏi các quỹ hưu trí ở hạt Collin để mua vàng nộp cho đường dây tội phạm. Tổng thiệt hại do băng đảng lừa đảo gây ra trên toàn Texas có thể hơn 55 triệu USD.

"Đây là chiêu thức 'thanh khoản' tài sản bất chính: nấu chảy vàng, làm trang sức, rồi đưa vào lưu hành", Skinner nói. Hai chủ tiệm bị cáo buộc tham gia hoạt động tội phạm có tổ chức và trục lợi tài chính đối với nạn nhân là người cao tuổi.

Thanh Danh (Theo CBS, Times of India, Inkl)