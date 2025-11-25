Lừa tiền tỷ người hiếm muộn bằng siêu âm giả và que thử hai vạch

Hà NộiPhạm Thị Phượng nhận tiền của 3 cặp đôi hiếm muộn để kiếm người mang thai hộ, dù việc không thành vẫn dùng ảnh siêu âm, que thử thai 2 vạch để lừa thêm tiền.

Ngày 25/11, Phạm Thị Phượng, 26 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa bị TAND Hà Nội bị tuyên 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cáo trạng xác định, tháng 2/2023-5/2024, Phượng thất nghiệp, nảy sinh ý định lừa đảo bằng cách giới thiệu gian dối có khả năng làm các thủ tục mang thai bằng cách thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) để chiếm đoạt tổng 1,83 tỷ đồng của 3 cặp vợ chồng hiếm muộn ở Nghệ An, Lâm Đồng và An Giang.

Vụ việc đầu tiên xảy ra hồi tháng 2/2023 khi Phượng thâm nhập các hội nhóm trên Facebook để "săn" người có nhu cầu và được kết nối cặp vợ chồng 39 tuổi ở Nghệ An. Bị cáo đồng thời tìm trên mạng xã hội thêm 2 cô gái, giao kèo nếu hiến trứng và mang thai hộ, lúc sinh xong sẽ trả 300-320 triệu đồng.

Phượng ra giá với cặp đôi hiếm muộn 800-860 triệu đồng tùy đơn thai hay song thai. Tiền được thanh toán toàn bộ khi vợ chồng họ nhận con sau khi sinh một tuần. Hai cô gái mang thai hộ là Thảo và Thương, cũng được gọi đến quán cà phê cho vợ chồng này duyệt và thay người nếu "khách hàng" không ưng.

Phượng đề xuất làm hồ sơ thứ nhất để Thảo đi khám, hiến trứng và dùng tinh trùng của người chồng để thụ thai. Hồ sơ thứ hai sẽ đứng tên Thương, làm ở một phòng khám khác. Hồ sơ này còn phải làm giả giấy đăng ký kết hôn giữa cô gái mang thai hộ với người chồng để đủ điều kiện làm thủ tục hành chính ở bệnh viện.

Phượng sau đó cùng Thảo, Thương và cặp vợ chồng đi đến hai phòng khám làm các thủ tục. Trong quá trình này, cặp đôi đã chuyển cho Phượng tổng 400 triệu đồng.

Theo cáo buộc của nhà chức trách, bác sĩ thông báo Thảo không đủ sức khỏe mang thai IVF nhưng Phượng không báo lại cho "khách" mà tiếp tục gian dối để lừa thêm tiền.

Bị cáo lên mạng tìm ảnh que thử thai 2 vạch, gửi cho cặp vợ chồng, nói cô gái có song thai một trai một gái; thuê làm giả các tài liệu như siêu âm giả, đơn thuốc cho bà bầu... và được chuyển thêm 250 triệu đồng.

Trong khi đó, cô gái mang thai hộ còn lại tiếp tục lén cấy phôi theo chỉ đạo của Phượng nhiều lần, hết hơn 240 triệu đồng, song đều không thành công.

Tháng 9 cùng năm, Phượng nói dối rằng Thảo bị thai lưu, chậm phát triển nên đã phá thai. Bị cặp đôi yêu cầu gửi video xác nhận, Phượng tìm mọi lý do không quay và xin tìm người khác để làm lại.

Bị hại không đồng ý, đòi lại tiền nhưng Phượng nói đã tiêu hết, do đó họ làm đơn tố giác.

Với những thủ đoạn tương tự, Phượng tiếp tục lừa thêm 2 cặp đôi. Trong các vụ việc trên, dù các cô gái mang thai hộ đều có vấn đề sức khỏe, không đủ điều kiện mang thai hoặc không đậu thai nhưng Phượng không thông báo với các cặp vợ chồng hiếm muộn, mà đều lấp liếm bằng hình ảnh, tài liệu giả thể hiện có mang thai để yêu cầu họ chuyển thêm tiền.

Các cô gái được Phượng thuê mang thai hộ cho hay chỉ nhận vài triệu đồng phí đi lại, ăn uống, không hưởng lợi gì từ tiền Phượng lừa đảo được, không biết Phượng dùng thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền nên không bị xử lý.

Đối với hành vi Phượng thuê người không quen biết trên mạng làm giả nhiều tài liệu như các giấy chứng nhận đăng ký kết hôn giả, giấy siêu âm... cơ quan điều tra không thu thập được bản gốc để giám định nên không đủ cơ sở để xử lý Phượng về hành vi Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Hải Thư