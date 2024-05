Lừa tiền người muốn đi xuất khẩu lao động với 'giá rẻ'

Nghệ AnTrần Thị Hằng Nga cam kết đưa người sang Mỹ, Australia, Hàn Quốc... làm việc với chi phí thủ tục rẻ hơn thị trường 200-300 triệu đồng.

Ngày 21/5, Nga, 40 tuổi, trú xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, bị Công an tỉnh Nghệ An khởi tố, tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điều 174 Bộ luật Hình sự.

Nghi can Nga tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, năm 2022, Nga mở công ty, đặt văn phòng tại Hà Nội, không thuê nhân viên và đăng quảng cáo nhận làm thủ tục cho những ai có nhu cầu đi làm việc tại Mỹ, Australia, Hàn Quốc, New Zealand, Canada... với cam kết "thành công 100%". Trên thực tế doanh nghiệp của Nga không được cấp phép hoạt động lĩnh vực du học hay xuất khẩu lao động.

Nhà chức trách cáo buộc, năm 2022-2023, Nga đã tiếp nhận 500 hồ sơ của người dân tại Nghệ An và nhiều tỉnh thành trong nước, thu khoảng 20 tỷ đồng phí đặt cọc. Nhận tiền, Nga đem trả nợ, chi tiêu cá nhân, không đưa được bất kỳ khách hàng nào ra nước ngoài làm việc như cam kết ban đầu.

Từ tố cáo của các nạn nhân, giữa tháng 5, Nga bị cảnh sát bắt.

Công an Nghệ An đang nghi ngờ có nhiều người khác sập bẫy xuất khẩu lao động do Nga giăng ra, đề nghị các nạn nhân liên hệ cung cấp bằng chứng, phối hợp để điều tra.

Đức Hùng