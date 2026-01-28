Lừa tiền người mua máy phát điện qua mạng xã hội

Hà TĩnhMai Hồng Sơn lên mạng đăng tin bán máy phát điện, máy nông nghiệp, làm giả hợp đồng mua bán, yêu cầu khách hàng chuyển tiền đặt cọc rồi chiếm đoạt.

Ngày 28/1, Sơn, 27 tuổi, trú tỉnh Lâm Đồng, bị Công an tỉnh Hà Tĩnh tạm giữ hình sự để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Nghi can Sơn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, tháng 4/2025, Sơn lập nhiều tài khoản mạng xã hội, thường xuyên đăng bài bán máy phát điện, máy nông nghiệp, máy nổ... Khi có khách hỏi mua, Sơn làm giả hợp đồng thể hiện số lượng hàng đã đặt cũng như thông tin về đơn vị vận chuyển, rồi gửi cho đối tác.

Sơn yêu cầu khách chuyển tiền đặt cọc trước khi giao hàng. Nhận được tiền, Sơn cắt đứt liên lạc.

Cuối tháng 1, trong lúc thực hiện phi vụ lừa đảo, chiếm đoạt hai triệu đồng của một phụ nữ ở xã Đức Minh, trước đây thuộc huyện Đức Thọ, Sơn bị cảnh sát bắt khi đang lẩn trốn tại phòng trọ ở tỉnh Lâm Đồng.

Nhà chức trách cáo buộc, từ tháng 4/2025 đến nay, với thủ đoạn tương tự, Sơn đã chiếm đoạt hơn một tỷ đồng của nhiều người trên cả nước.

Đức Hùng