Lừa tiền cọc của gần 200 người muốn mua ôtô cũ

Thái NguyênVũ Huy Bình và Lê Văn Tuấn bị cáo buộc lừa 1,4 tỷ đồng tiền đặt cọc mua ôtô cũ qua mạng xã hội của 192 người.

Ngày 13/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết vừa khởi tố Tuấn và Bình, cùng 29 tuổi, quê Phú Thọ, để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an làm việc với Lê Văn Tuấn. Ảnh: Công an cung cấp

Vụ án khởi nguồn từ việc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhận được đơn tố giác của một công dân bị chiếm đoạt 5 triệu đồng qua mạng xã hội. Vào cuộc xác minh, công an xác định Tuấn và Bình đã đăng các bài viết trên nhiều hội nhóm, rao bán ôtô cũ nhưng thực chất là để lừa tiền đặt cọc.

Dữ liệu tài khoản ngân hàng cho thấy, từ tháng 3 đến 12/2025, Bình đã nhận khoảng 700 triệu đồng của 100 bị hại. Tuấn cũng chiếm đoạt 700 triệu đồng của 92 người.

Phạm Dự