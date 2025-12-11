Lừa tiền 200 người muốn đi xuất khẩu lao động

Ngày 11/12, Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đang điều tra đang làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Phạm Thị Huyền Chang, 32 tuổi, Phó giám đốc Công ty TNHH Hợp tác và làm việc Quốc tế IEC, và Hoàng Văn Chương, 39 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH nguồn nhân lực và thương mại LC.

Hai người đã bị Công an quận Hà Đông cũ khởi tố từ một năm trước.

Phạm Thị Huyền Chang. Ảnh: Công an cung cấp

Kết quả ban đầu xác định, từ năm 2019 đến tháng 12/2024, không có đơn hàng, chương trình đi xuất khẩu lao động, Công ty Vĩnh Thịnh, Công ty IEC, Công ty LC cũng không có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài. Nhưng Chang và Chương vẫn thông báo, giới thiệu cho các lao động là có đơn hàng đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài để nhận hồ sơ và thu tiền.

Nhận tiền, hai người không làm thủ tục cho người lao động như đã hứa mà dùng cho các chi phí của công ty như trả lương nhân viên, thanh toán tiền thuê mặt bằng và chi tiêu cá nhân.

Công an xác định, bằng thủ đoạn trên Chang và Chương đã chiếm đoạt khoảng 13 tỷ đồng của 200 bị hại. Công an đề nghị ai đã ký hợp đồng, nộp tiền cho hai bị can này đến Công an thành phố Hà Nội để trình báo, cung cấp thông tin.