Đám cháy khổng lồ bao trùm khắp nhà máy lịch sử ở thành phố Saint Petersburg hôm 12/4, tạo ra những đám khói đen phủ khắp cố đô này.

Bộ Tình trạng khẩn cấp cho biết ngọn lửa bùng lên đầu giờ chiều tại nhiều tầng của tòa nhà Nevskaya Manufaktura, được xây bằng gạch đỏ trên bờ kè Oktyabrskaya của sông Neva. Lửa bao trùm nhà máy khổng lồ, sau đó lan sang cây cối bên cạnh.

Lửa thiêu rụi tòa nhà lịch sử của Nga Đám cháy bùng lên tại tòa nhà Nevskaya Manufaktura ở thành phố Saint Petersburg, Nga hôm 1/4. Video: CBS.

Đám cháy sau đó lan ra khu vực rộng khoảng 10.000 m2 và một phần lớn mái nhà bị sập. Gần 350 nhân viên cứu hỏa được huy động, cùng nhiều xe cứu hỏa và xe cứu thương ở quanh hiện trường.

Bộ Tình trạng khẩn cấp cho biết 40 người đã được sơ tán, nhưng một lính cứu hỏa đã chết và hai người khác phải nhập viện.

Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ cháy.

Được chính quyền thành phố Saint Petersburg liệt kê là di sản văn hóa, tòa nhà Nevskaya Manufaktura là nơi đặt trụ sở của một trong những công ty dệt may lớn nhất nước Nga nửa sau thế kỷ 19. Nhà máy được quốc hữu hóa thời Liên Xô, sau đó được tư nhân hóa năm 1992.

Trong những năm gần đây, các phần của tòa nhà tiếp tục hoạt động sản xuất vải, trong khi những phần khác được cho thuê làm văn phòng và một số khu vực đã bị bỏ hoang.

Ủy ban Điều tra, cơ quan điều tra tội phạm lớn ở Nga, cho biết đã mở cuộc điều tra khả năng xảy ra sơ suất gây tử vong.

Bộ Tình trạng khẩn cấp kiểm tra tòa nhà lần gần nhất vào 16/3 và phát hiện 9 trường hợp vi phạm. "Tòa nhà vi phạm khá nghiêm trọng các yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy, gồm không có hoặc trục trặc hệ thống phòng cháy chữa cháy", một nguồn tin trong bộ cho biết.

Hỏa hoạn xảy ra tương đối phổ biến ở Nga do cơ sở hạ tầng xuống cấp hoặc không tuân thủ tiêu chuẩn an toàn. Giới chức nói rằng nhiều quy tắc an toàn đã bị vi phạm và hệ thống báo động không hoạt động trong vụ cháy trung tâm mua sắm ở thành phố Kemerovo, Siberia năm 2018, giết chết 64 người, gồm 41 trẻ em.

Tháng 12 năm ngoái, hỏa hoạn thiêu rụi viện dưỡng lão ở vùng Bashkortostan, khiến 11 người thiệt mạng. Các quan chức nói rằng tòa nhà đã vi phạm các yêu cầu an toàn do có quá nhiều người ở.

