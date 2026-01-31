Lửa thiêu rụi nhiều ki-ốt tại chợ ở Hưng Yên

Lửa từ một gian hàng bán tạp hóa và chăn ga sau đó lan rộng, thiêu rụi nhiều ki-ốt tại chợ Dành, xã Bắc Thụy Anh, chiều 31/1.

Khoảng 17h, lửa bắt đầu bùng lên tại ki-ốt ở sát cổng ra vào chợ Dành. Thời điểm đó, nhiều ki-ốt trong chợ đóng cửa không hoạt động. Chỉ sau khoảng 5 phút lửa đã lan sang 6 ki-ốt liền kề.

Nhiều tiểu thương hô hoán, cố cứu vớt chút ít hàng hóa. Song lửa mỗi lúc một mạnh, một số người sử dụng bình chữa cháy mini để dập nhưng không thành. Đám cháy tạo thành cột khói đen cao hàng chục mét.

Lửa cháy ngùn ngụt tại chợ Dành, chiều 31/1. Ảnh: Nguyên Vũ

Khoảng 10 phút sau khi lửa bùng lên, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực Thái Thụy điều ba xe cứu hỏa cùng khoảng 30 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường, phối hợp với công an xã dập lửa.

Đến khoảng 18h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, không gây thiệt hại về người, song khoảng 100 m2 của 6 gian ki-ốt bị lửa thiêu rụi. Các gian hàng bị cháy ngoài kinh doanh tạp hóa, chăn ga, còn có hộ buôn bán thuốc, hoa quả. Nguyên nhân cháy đang được làm rõ.

Việt An