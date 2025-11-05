Lửa thiêu rụi 86 ki-ốt trong chợ ở Gia Lai

Ngọn lửa bùng lên suốt nhiều giờ thiêu rụi hàng hóa trong 86 ki-ốt chợ ở xã Bình Dương, khuya 4/11.

Gần 23h, đám cháy nhanh chóng bùng phát dữ dội ở khu vực hàng vải, quần áo và giày dép trong chợ ở xã Bình Dương (huyện Phù Mỹ, Bình Định cũ). Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, cao hàng chục mét.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Ngọc Oanh

Nhiều tiểu thương tại các gian hàng cách xa ngọn lửa đã vội vã dọn hàng hóa, tài sản ra khỏi chợ.

70 chiến sĩ cùng 11 xe chữa cháy được huy động đến hiện trường. Công tác chữa cháy ban đầu gặp khó khăn bởi lửa đã lan rộng với diện tích lên đến hàng trăm m2.

Đến 2h hôm sau, hỏa hoạn mới được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thương vong, song thiêu rụi khoảng 86 ki-ốt (tổng 419 ki-ốt, hơn 14.000 m2), trên diện tích 800 m2.

Trần Hóa