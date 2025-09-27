Lừa thiếu nữ chụp ảnh khỏa thân, ép quan hệ tình dục

Lâm ĐồngLê Văn Mạnh, 35 tuổi, giả nữ trên mạng xã hội, đăng tin tuyển mẫu ảnh, lừa thiếu nữ chụp, quay video khỏa thân rồi đe dọa, ép quan hệ tình dục.

Ngày 27/9, Mạnh, ngụ xã Bảo Lâm 3, bị Công an tỉnh Lâm Đồng tạm giam để điều tra hành vi Hiếp dâm và Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra, Mạnh giả nữ trên mạng xã hội, đăng tin tuyển người mẫu ảnh giá một triệu đồng mỗi bức. Đầu tháng 9, bé gái 15 tuổi tin tưởng, đồng ý tham gia. Khi cô gái chụp ảnh, quay video khỏa thân nhưng lo sợ bị phát tán, Mạnh trấn an, hứa giữ kín.

Mạnh tại cơ quan công an. Ảnh: Thanh Hoài

Có được ảnh, video, Mạnh thừa nhận là nam và liên tục ép cô gái gửi thêm. Hắn đe dọa phát tán hình ảnh lên mạng, buộc nhiều lần gặp gỡ để quan hệ tình dục.

Hơn 10 ngày trước, nạn nhân đến Công an xã Bảo Lâm 3 tố cáo.

Ban đầu, Mạnh chối tội, đưa ra nhiều chứng cứ ngoại phạm. Tuy nhiên, trước tài liệu điều tra, anh ta thừa nhận hành vi.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là phụ nữ và người trẻ, cần nâng cao cảnh giác khi kết bạn, giao tiếp với người lạ trên mạng xã hội. Khi phát hiện các dấu hiệu đe dọa, ép buộc, cần báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời xử lý, bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

Hoài Thanh - Trường Hà