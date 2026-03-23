Lừa nhiều người 'góp hụi' hơn 14 tỷ đồng rồi chiếm đoạt

Đăk LăkNguyễn Thị Tường Vi, 37 tuổi, bị cáo buộc lập nhiều dây hụi khống, kêu gọi người thân và bạn bè góp vốn, chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng.

Ngày 23/3, Vi bị Công an Đăk Lăk bắt tạm giam để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Thị Tường Vi bị bắt tạm giam do chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng của nhiều người. Ảnh: Công an Đăk Lăk

Theo điều tra, năm 2013, Vi đứng ra làm chủ hụi để hưởng hoa hồng, đồng thời kinh doanh bất động sản và làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng. Thời gian đầu, việc làm ăn thuận lợi, tạo được uy tín, thu hút nhiều người tham gia góp hụi và cho vay tiền.

Đến tháng 1/2023, Vi thua lỗ trong lĩnh vực bất động sản, nợ khoảng 12 tỷ đồng và mất khả năng chi trả. Tuy nhiên, người này vẫn tạo vỏ bọc doanh nhân thành đạt, duy trì hình ảnh chủ hụi uy tín để tiếp tục vay tiền của nhiều người.

Sau đó, Vi lập nhiều dây hụi khống nhằm huy động tiền, rồi sử dụng để trả nợ cá nhân. Với thủ đoạn này, từ tháng 1/2023 đến tháng 9/2025, Vi chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng của nhiều người, chủ yếu là người thân và bạn bè.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Công an tỉnh Đăk Lăk khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi tham gia giao dịch vay mượn hoặc góp hụi. Khi cho vay số tiền lớn, cần tìm hiểu mục đích sử dụng, khả năng trả nợ, đồng thời kiểm chứng thông tin do người vay cung cấp, nhất là các lời hứa hẹn lợi nhuận cao.

Bùi Toàn