Lừa người yêu góp vốn mua đất, chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng

Đà NẵngLợi dụng quan hệ tình cảm, người đàn ông ở Cần Thơ dựng kịch bản đầu tư bất động sản để dụ bạn gái chuyển tiền nhiều lần, dùng gần 2 tỷ đồng trả nợ cá nhân.

Ngày 10/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố, bắt giam Võ Ngọc Tường Duy (42 tuổi, trú phường Hưng Phú, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Võ Ngọc Tường Duy khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, tháng 9/2019, trong thời gian làm khi đó làm Trưởng bộ phận An ninh tại một trung tâm thương mại ở Đà Nẵng, Duy quen biết và nảy sinh quan hệ tình cảm với cô gái 36 tuổi, trú phường An Hải (Đà Nẵng). Đến tháng 6/2020, Duy được điều chuyển công tác về chi nhánh tại Cần Thơ nhưng vẫn duy trì mối quan hệ.

Lợi dụng sự tin tưởng của bạn gái, Duy đưa ra thông tin gian dối về việc cần vốn để mua đất tại Cần Thơ và Tây Ninh, hứa hẹn cùng đầu tư kinh doanh, xây dựng tương lai lâu dài. Tin lời, từ ngày 11/8 đến 16/11/2020, cô gái đã 8 lần chuyển khoản cho Duy với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, Duy không thực hiện việc đầu tư như cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Tại cơ quan công an, Võ Ngọc Tường Duy đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Ngọc Trường