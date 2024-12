Lừa người tình thế chấp đất lấy 8 tỷ đồng rồi bỏ trốn

Bình PhướcLê Xuân Thắng, 45 tuổi, dụ dỗ người tình đem 3 lô đất thế chấp vay 8 tỷ đồng rồi chiếm đoạt, bỏ trốn qua nhiều nước, khi về Việt Nam thì bị bắt.

Ngày 1/12, Thắng bị Công an Bình Phước di lý từ TP HCM về điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lúc bị bắt, Thắng giấu trong người khẩu súng ngắn có sẵn 5 viên đạn và 22 viên khác trong túi.

Lê Xuân Thắng: Ảnh: Thái Hà

Theo điều tra, năm 2022 Thắng và người phụ nữ 43 tuổi ở thị xã Chơn Thành có mối quan hệ tình cảm, sống chung như vợ chồng. Biết người tình có 3 thửa đất, Thắng tạo lòng tin, dụ dỗ đem 3 sổ đỏ đi thế chấp vay 8 tỷ đồng rồi chiếm đoạt. Nạn nhân không chuộc lại được tài sản, mất quyền sử dụng hợp pháp đối với ba thửa đất trên.

Ngày 21/3, Công an Bình Phước khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Thắng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, song Thắng đã bỏ trốn. Hai tháng trước, Công an Bình Phước ra quyết định truy nã đặc biệt với người này.

Quá trình truy bắt, các trinh sát xác định Thắng trốn qua nhiều nước sau đó về Việt Nam, luôn mang theo súng. Rạng sáng 1/12, khi hắn đang trốn trong một khách sạn ở quận 7, TP HCM, thì cảnh sát ập vào bắt giữ.

Phước Tuấn