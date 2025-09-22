Lừa người nhà hơn 5,4 tỷ đồng bằng dự án AI giả

TP HCMNguyễn Hữu Minh, 27 tuổi, nói dối đang đầu tư dự án AI với những người nổi tiếng trong giới công nghệ để vay 5,4 tỷ đồng của cậu ruột, rồi chiếm đoạt.

Ngày 22/9, Minh bị TAND TP HCM cơ sở 1 (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) tuyên phạt 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại có đơn xin giảm nhẹ cho cháu và xác nhận đã nhận đủ tiền, nên tòa không xem xét trách nhiệm bồi thường dân sự.

HĐXX nhận định Minh ý thức rõ hành vi phạm pháp nhưng vẫn cố ý thực hiện, ngay cả với người thân. Đây là dạng tội phạm mới trên không gian mạng, khi một số thanh niên không lao động mà lợi dụng công nghệ AI, sự phát triển của mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cần tuyên mức án nghiêm khắc để răn đe.

Nguyễn Hữu Minh khi tòa tuyên bản án. Ảnh: An Đô

Theo cáo trạng, từ tháng 8/2023 đến tháng 4/2024, Minh nói dối với người cậu 49 tuổi, ở TP Vũng Tàu, rằng đang hợp tác đầu tư dự án trí tuệ nhân tạo "SD AI" cùng nhiều người nổi tiếng trong giới công nghệ. Bị cáo hứa hẹn lợi nhuận lớn để vay tiền cậu.

Để tạo niềm tin, Minh lập nhiều tài khoản giả, đưa cậu vào nhóm Telegram, rồi nhắn tin nói chuyện về quá trình đầu tư phần mềm AI, khó khăn về nguồn vốn... Anh ta cũng dùng tài khoản thư điện tử của bạn gái nhắn tin trao đổi với cậu, đề nghị ông cho mượn tiền; làm giả các cam kết xác nhận đầu tư, thời hạn trả nợ; dùng phần mềm đổi giọng để gọi trao đổi với cậu.

Tin lời cháu, từ tháng 8/2023 đến tháng 4/2024, ông này nhiều lần chuyển tiền, tổng cộng hơn 5,45 tỷ đồng. Minh dùng toàn bộ tiền vào việc đầu tư tiền ảo và tiêu xài cá nhân.

Sau nhiều lần hỏi về dự án, đòi lại tiền không được, người cậu tìm hiểu thì phát hiện bị lừa nên tố giác với công an.

Trường Hà