Lừa người 'ham làm giàu' đầu tư tiền ảo VM

Hà NộiBùi Quang Minh lập trình dự án đồng tiền ảo với tên gọi WorldMall.app (đồng VM) để lừa nhà đầu tư tham gia với lãi suất hứa hẹn 8-21% một năm.

Ngày 15/9, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C02) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố Bùi Quang Minh, 34 tuổi; Nguyễn Trọng Ngọc, 37 tuổi; Lê Văn Thành, 37 tuổi; Nguyễn Thành Phước, 46 tuổi và Đồng Thị Kim Dung, 52 tuổi để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bùi Quang Minh khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Theo C02, đầu tháng 3, Minh cùng Ngọc, Thành, lập trình phần mềm dự án đồng tiền ảo có tên gọi là WorldMall.app (đồng VM). Nhằm tạo niềm tin với người bị hại tham gia dự án, họ đưa ra nhiều thông tin giả về dự án World Mall như được phát triển bởi tập đoàn thương mại điện tử toàn cầu có trụ sở tại Dubai, UAE.

Chúng cũng quảng cáo rằng đồng tiền ảo VM có đội ngũ phát triển gồm CEO là người nước ngoài có kinh nghiệm. Khi đầu tư vào dự án, nhà đầu tư có cơ hội thu được lợi nhuận lớn với các gói gửi tiết kiệm bằng đồng USDT, lãi suất từ 8 đến 21%/năm.

Với hoạt động mua bán đồng NFT, chúng lừa rằng nhà đầu tư được hưởng lợi nhuận 30-150%/tháng, tăng trưởng 8%/ngày; nhận phân phối hoa hồng từ việc giới thiệu người mới tham gia theo mô hình đa cấp và đặc quyền đào tạo miễn phí đồng VM. Để thúc giục "con mồi" xuống tiền, nhóm này liên tục đưa ra thông tin rằng đồng VM sắp niêm yết trên sàn giao dịch thế giới, với lộ trình tăng gấp nhiều lần, từ 1 USD đến 100 USD.

Các hệ sinh thái lừa đảo từ tiền WorldMall. Ảnh: Công an cung cấp

Lãnh đạo Phòng Trọng án C02 cho hay nhằm đẩy mạnh quảng cáo và "tăng độ uy tín", đường dây này còn đưa ra các CEO "giả" để mở các hội thảo, các phiên livestream. "Con mồi" được hướng đến là những người không am hiểu về công nghệ, về đồng kỹ thuật số và đa phần là lứa tuổi trung niên, ham đầu tư.

Bằng thủ đoạn tinh vi, chỉ trong thời gian ngắn, nhóm này đã lôi kéo được hàng nghìn người tham gia, huy động nhiều tỷ đồng.

"Có nhà đầu tư đã mua 20.000 USD. Khi biết bị lừa, người này ở lại đường dây để làm trưởng nhóm, lôi kéo nạn nhân khác với mong muốn bù lại số tiền đã mất", lãnh đạo Phòng Trọng án kể.

Phạm Dự