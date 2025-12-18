Lửa ngùn ngụt ở công ty bao bì rộng hàng nghìn m2

Bắc NinhNhà xưởng sản xuất bao bì tại khu công nghiệp Tiên Sơn bốc cháy rạng sáng 18/12, lửa kèm nhiều tiếng nổ lớn lan nhanh, cột khói bốc cao hàng trăm mét.

Khoảng 0h, hỏa khói lửa bốc lên một công ty chuyên sản xuất nhựa, cao su tổng hợp và bao bì trong khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Đại Đồng. Thời điểm cháy, bên trong nhà xưởng không có công nhân làm việc.

Theo các nhân chứng, hàng chục tiếng nổ lớn vang lên liên tiếp, nhiều hộ dân ở khu vực cách xa vài kilomet vẫn nghe thấy. Do gió lớn và vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ nhà xưởng rộng hàng nghìn mét vuông, khói đen cuồn cuộn bốc cao.

Nhà xưởng sản xuất rộng hàng nghìn m2 bốc cháy. Ảnh: Bắc Ninh

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bắc Ninh đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy, máy xúc tiếp cận hiện trường. Tuy nhiên, do khói dày, khí độc phát sinh nhiều và vật liệu trong xưởng bắt lửa mạnh, công tác dập lửa gặp khó khăn, kéo dài nhiều giờ.

Đến khoảng 7h30, khói vẫn còn bốc lên bên trong nhà xưởng, lực lượng chức năng tiếp tục xử lý hiện trường, ngăn cháy lan.

Vụ cháy chưa ghi nhận thiệt hại về người. Nguyên nhân và mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Gia Chính