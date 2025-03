Lừa làm bùa yêu, cắt vong

Hòa BìnhNhóm lừa đảo dụ người muốn làm bùa yêu, cắt vong, gửi quần áo đến địa chỉ của thầy mo để tạo sự tin tưởng rồi chiếm đoạt tiền "làm lễ".

Ngày 17/3, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên không gian mạng.

Theo xác minh ban đầu, từ đầu năm 2024 đến nay, nhóm lừa đảo đã sử dụng trang Facebook có tên là Thầy Minh Làm Bùa Yêu Miễn Phí và Thầy Hải Làm Bùa Yêu Miễn Phí để quảng cáo làm lễ cúng theo phong tục tập quán của người dân tộc Mường. Chúng cũng đăng tải nhiều hình ảnh một thầy mo trên địa bàn xóm Mận, xã Văn Sơn, huyện Lạc Sơn, đang làm lễ.

Khi có người nhắn tin, chúng đề nghị kết bạn qua Zalo để nhắn tin tư vấn, hướng dẫn làm "bùa yêu" nhằm hàn gắn tình cảm, tình duyên, cầu tài lộc. Để bị hại không nghi ngờ, nhóm lừa đảo còn yêu cầu chuyển quần áo đên xóm Mận, xã Văn Sơn, huyện Lạc Sơn, để làm lễ, bùa yêu, cắt vong, giải bùa.

Hình ảnh giả làm bùa yêu của nhóm lừa đảo. Ảnh: Công an

Nhà chức trách cáo buộc, nhóm này còn cho "con mồi" một số video làm lễ đã được cắt ghép, lồng tiếng. Mỗi một lễ, nhóm lừa đảo yêu cầu bị hại phải chuyển từ 300.000 đến 4 triệu đồng, rồi chiếm đoạt.

Công an Hòa Bình cho rằng bằng thủ đoạn trên, trung bình mỗi tháng nhóm này thu 50-70 triệu đồng. Tiền lừa đảo dùng chi tiêu ăn uống, thuê nhà, chơi game, mua sắm. Công an đề nghị người nào liên quan thông tin trên thì liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hòa Bình để giải quyết.

Phạm Dự