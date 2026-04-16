Lừa hàng chục người sang nước ngoài cưỡng bức lao động, ép bán dâm

Cà MauLê Ngọc Quý dụ 18 người sang Thái Lan, Myanmar, giao cho các công ty của người Trung Quốc cưỡng bức lao động, trong đó một cô gái bị bóc lột tình dục.

Ngày 16/4, Quý, 26 tuổi, bị TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt 14 năm tù về hai tội Mua bán người và Cưỡng đoạt tài sản; buộc bồi thường, hoàn trả cho các bị hại gần 300 triệu đồng.

Lê Ngọc Quý tại tòa hôm nay. Ảnh: An Minh

Theo cáo trạng, tháng 11/2022-10/2023, Quý sử dụng nhiều tài khoản Facebook, Zalo đăng thông tin tuyển người sang Thái Lan và Myanmar làm việc chăm sóc khách hàng online, lắp ráp linh kiện điện tử; lương khoảng 12 triệu đồng mỗi tháng, chi phí đi lại do công ty chi trả.

Tin lời quảng cáo, nhiều người được Quý hướng dẫn làm hộ chiếu, xuất cảnh. Khi đến Thái Lan hoặc Myanmar, họ bị giữ toàn bộ giấy tờ tùy thân và bị đưa vào làm việc cho các công ty do người Trung Quốc quản lý.

Công việc thực tế không đúng như cam kết ban đầu mà là lập tài khoản mạng xã hội giả để kết bạn, dụ dỗ người Việt Nam tham gia các ứng dụng đầu tư, mua hàng tích điểm nhằm chiếm đoạt tiền. Các nạn nhân bị giao KPI phải lừa được tối thiểu 70 triệu đồng mỗi tháng mới được hưởng 20% số tiền chiếm đoạt.

Nếu không đạt, các lao động bị phạt bật nhảy 100 lần mỗi ngày, bị đánh, buộc làm việc đến 2-3h sáng và đe dọa bán sang nơi khác. Ai không đồng ý làm việc phải bồi thường từ 80 đến 175 triệu đồng gọi là "chi phí" đi lại, ăn ở.

Cơ quan điều tra xác định, Quý đã đưa 17 người xuất cảnh sang Thái Lan và Myanmar để cưỡng bức lao động, trong đó có người bị chuyển giao qua nhiều công ty khác. Một số nạn nhân sau đó được trao trả về Việt Nam hoặc tự tìm cách trốn thoát.

Ngoài ra, khoảng tháng 6/2023, Quý hứa bố trí việc làm tại quán bar ở Myanmar cho Tú với mức lương 500 USD mỗi tháng. Khi sang nơi, cô gái bị giữ giấy tờ và quản lý chặt chẽ.

Gia đình Tú sau đó đã chuyển hơn 178 triệu đồng theo yêu cầu của Quý để chuộc lại giấy tờ, tránh bị bán sang nơi khác. Sau đó, gia đình tiếp tục chuyển thêm tiền để làm thủ tục cho Tú về nước. Tháng 8/2023, Tú nhập cảnh Việt Nam.

An Minh

* Tên nạn nhân đã được thay đổi