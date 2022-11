Lừa góp vốn buôn đất, chiếm đoạt 29 tỷ đồng

Nghệ AnÔng Lê Văn Bình, 52 tuổi, bị cáo buộc lừa người quen góp vốn mua đất bán kiếm lời nhằm chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Ngày 15/11, ông Bình, trú phường Nghi Hoa, thị xã Cửa Lò bị Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) khởi tố bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Bình từng là Đội trưởng Quản lý trật tự đô thị thị xã Cửa Lò; cựu chủ tịch và bí thư phường Nghi Hoa.

Từ năm 2017, thua lỗ khi buôn đất, ông Bình tiếp cận nhiều người quen, khoe từng làm cán bộ nên biết nhiều thửa đất đẹp, sinh lời nhanh; sau đó kêu gọi người có nhu cầu góp vốn đầu tư.

Bị can Lê Văn Bình. Ảnh: CA

Bước đầu cảnh sát xác định, từ tháng 1 đến 4/2021, bốn người ở Nghệ An và Hà Tĩnh đã góp 29 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, ông Bình không thực hiện lời hứa mà chiếm đoạt khoản tiền này.

Nhà chức trách thông báo ai là bị hại hãy liên hệ cơ quan điều tra để phối hợp xử lý.

Hải Bình