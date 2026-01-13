Lừa gần 40 người mua cau giống

Đà NẵngLợi dụng cơn sốt giá cau, Trịnh Văn Dương, 28 tuổi, lập các tài khoản mạng xã hội rao bán cây giống giá rẻ, yêu cầu khách đặt cọc rồi chiếm đoạt tiền.

Ngày 12/1, Dương ngụ Nghệ An, bị Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an khởi tố Trịnh Văn Dương. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, do không nghề nghiệp, Dương lập tài khoản Facebook "Vườn Cau Xanh" và Zalo "Vườn Cau", đăng hình ảnh cây giống tạo lòng tin. Khi khách hỏi mua, Dương yêu cầu chuyển trước 10-20% giá trị đơn hàng vào tài khoản ngân hàng mang tên mình rồi chặn liên hệ.

Tháng 10/2024, thời điểm giá cau lên gần 100.000 đồng mỗi kg, một phụ nữ 36 tuổi quê Lâm Đồng, đang du lịch tại Đà Nẵng, liên hệ qua nhóm "Vườn Cau Xanh" mua 5.000 cây với giá 7.000 đồng mỗi cây. Sau khi nhận 5 triệu đồng đặt cọc, Dương không giao cây.

Mở rộng điều tra, công an xác định Dương dùng thủ đoạn tương tự lừa gần 40 người, chiếm đoạt tổng cộng khoảng 150 triệu đồng.

Những năm gần đây giá cau tươi có lúc đạt 99.000-104.000 đồng mỗi kg khiến thị trường cây giống sôi động, nhiều vườn ươm "cháy hàng". Công an TP Đà Nẵng cảnh báo người dân thận trọng khi mua cây giống qua mạng xã hội, tránh chuyển tiền đặt cọc trước khi xác minh được nguồn gốc, uy tín người bán.

