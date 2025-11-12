Lửa đốt cồn bùng cháy khiến bé trai bỏng nặng

Hà NộiBé trai 12 tuổi thí nghiệm đốt cồn tại nhà, lửa bùng cháy bén lên người gây bỏng đùi, cẳng chân và bàn tay phải.

Thời điểm xảy ra sự cố, bé đang chơi một mình trong phòng tắm, người nhà nghe tiếng con kêu cứu chạy vào phát hiện lửa bốc lên từ người bé. Trẻ được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán bỏng nhiệt do cồn độ II–III, diện tích bỏng chiếm khoảng 19% diện tích cơ thể.

Ngày 12/11, ThS.BSCKII Phùng Công Sáng, Phụ trách Đơn vị Bỏng, Phó Trưởng khoa Chỉnh hình, cho biết trẻ được xử trí cấp cứu theo phác đồ điều trị chuyên sâu gồm thuốc an thần, giảm đau, bù dịch, hạn chế tối đa bỏng sâu thêm và điều trị tâm lý. Hiện sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định.

Bác sĩ chăm sóc vết thương bỏng ở vùng chân cho bệnh nhi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo bác sĩ Sáng, bỏng do cồn cháy là một trong các nguyên nhân gây bỏng nhiệt thường gặp trong sinh hoạt hàng ngày, chia ba mức độ: nhẹ, trung bình và nặng. Ở bất kỳ mức độ nào, sơ cứu kịp thời và đúng cách đều đóng vai trò quan trọng giúp hạn chế tổn thương và ngăn ngừa biến chứng.

Khi xảy ra bỏng cồn cháy, cần ngừng tiếp xúc với nguồn cồn, di chuyển trẻ ra xa khu vực cháy để tránh tái phát bỏng. Nếu cháy quần áo, cần dập tắt lửa bằng trùm khăn, vải ướt lên vùng cháy, không dùng vật liệu dễ cháy như nylon để dập lửa. Loại bỏ quần áo và phụ kiện quanh vùng bỏng như nhẫn, vòng, dây chuyền.

Làm mát vùng bỏng bằng cách dội nước hoặc để vết thương dưới nước sạch mát trong 10-30 phút, chú ý giữ ấm vùng không bị bỏng, tránh hạ thân nhiệt ở trẻ. Tuyệt đối không dùng nước đá hoặc chườm đá trực tiếp vì có thể khiến tổn thương nặng hơn.

Băng nhẹ vùng bỏng bằng gạc sạch hoặc khăn vô trùng, tránh băng quá chặt. Không tự ý bôi thuốc lên vùng bỏng nếu chưa có hướng dẫn của bác sĩ. Sau khi sơ cứu, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để điều trị kịp thời.

Lê Nga