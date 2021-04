Lừa đổi SIM 4G, chiếm hàng chục triệu đồng từ thẻ tín dụng

Làm theo hướng dẫn nâng cấp SIM từ 3G lên 4G của kẻ lừa đảo, nhiều khách hàng đã mất SIM và hàng chục triệu đồng trong thẻ tín dụng.

Mạo danh nhà mạng gạ nâng cấp lên SIM 4G

Một khách hàng của FE Credit ở Hải Dương cho VnExpress biết chị bị mất SIM sau khi được thông báo "hỗ trợ chuyển đổi sim từ 3G lên 4G" của một người tự nhận là nhân viên Vinaphone.

15h05 ngày 22/2, khách hàng này được kẻ gian hướng dẫn soạn cú pháp *091*...#. Tuy nhiên ngay sau đó chị phát hiện bị mất sim điện thoại và khẩn cấp yêu cầu nhà mạng khoá sim.

Chỉ trong nửa tiếng chiếm đoạt được SIM, kẻ gian dùng ứng dụng FE Credit để yêu cầu giải ngân số tiền hơn 37 triệu và có mã hợp đồng trên hệ thống gửi về SIM. Biết được sự việc, chị đã tố cáo hành vi giả mạo và yêu cầu công ty tài chính huỷ giải ngân khoản vay 37 triệu, đồng thời khoá thẻ tín dụng vào lúc 16h45 phút cùng ngày 22/2. Nhân viên của công ty tài chính thông báo đã gửi cho bộ phận liên quan để huỷ xử lý gấp. Tuy nhiên, một ngày sau đó, kẻ gian đã tới bưu cục Hoà Bình và sử dụng chứng minh nhân dân giả mạo, rút thành công 37 triệu.

Tương tự, nhiều khách hàng gần đây cũng khiếu nại với Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) về việc bị chiếm đoạt theo cách thức này.

Chị N.T.H.M hôm 18/1 nhận cuộc gọi từ một người xưng là nhân viên Vinaphone, thông báo chị đang dùng gói 3G, nên chuyển sang 4G. Sau khi chị M đồng ý nâng cấp SIM, người này hướng dẫn chị nhập dãy ký tự "*938*...#" trên điện thoại và dặn tắt máy, 30 phút sau khởi động lại.

Tuy nhiên, sau khi khởi động lại máy, chị M thấy SIM bị vô hiệu hóa, không có sóng. Hai ngày sau mới khôi phục SIM, chị nhận tin nhắn từ FE Credit thông báo có dư nợ vay hơn 49,2 triệu đồng.

Chị M khẳng định chưa từng kích hoạt tài khoản tín dụng của FE Credit, nhưng trùng với thời điểm SIM bị vô hiệu hóa, thẻ tín dụng FE Credit của chị đã được kích hoạt, lấy mã OTP gửi đến số điện thoại mà kẻ gian đã lấy cắp. Đối tượng này đã sử dụng thẻ để thanh toán cho các giao dịch tại một cửa hàng ở quận 10, TP HCM.

Tương tự, chị P.T.P.T tại TP HCM đã bị chiếm đoạt hơn 30 triệu đồng từ chiêu thức giả mạo này. Chị T cho biết chiều 20/2 nhận cuộc gọi từ số điện thoại 024.66704573, xưng là nhân viên Mobifone, giới thiệu đổi SIM miễn phí và giải thích do Covid-19 không thể gặp trực tiếp.

Sau khi làm theo hướng dẫn (nhập cú pháp), SIM chị T cũng bị mất tín hiệu và vô hiệu hóa. Cùng lúc đó, chị cũng nhận được thông báo gửi đến Gmail về việc thay đổi mật khẩu thành công với ứng dụng FE Credit.

Sau khi ra cửa hàng yêu cầu khôi phục SIM, chị T truy cập ngay ứng dụng FE Credit để kiểm tra, hạn mức sử dụng thẻ tín dụng FE Credit chỉ còn 70.000 đồng, phát sinh các giao dịch gần 32 triệu chỉ trong 30 phút từ khi SIM điện thoại cũ bị vô hiệu hóa.

Trao đổi với VnExpress, Công ty tài chính FE Credit cho biết, thời gian qua phát hiện nhiều trường hợp tương tự do kẻ gian lợi dụng việc nhà mạng triển khai nâng cấp sim 3G lên sim 4G để hack SIM, từ đó, thực hiện các giao dịch vay tiền qua thẻ tín dụng. FE Credit đang tích cực phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan chứng năng để điều tra làm rõ vấn đề.

Vì sao dễ mất SIM, mất tiền?

Trong các trường hợp này, kẻ gian thực hiện hai bước là chiếm quyền kiểm soát SIM của khách hàng (thông qua việc gạ nâng cấp SIM từ 3G lên 4G) và dùng chính SIM đã chiếm đoạt ứng dụng thẻ tín dụng của FE Credit.

Để chiếm quyền kiểm soát SIM, mô tuýp chung là lấy lý do thuyết phục như không thể gặp trực tiếp khách hàng giao SIM để hạn chế tiếp xúc, lây lan Covid-19, hối thúc nạn nhân không nâng cấp lên 4G sẽ không thể sử dụng SIM hay đổi SIM nhận nhiều ưu đãi, khuyến mại... Sau đó, hướng dẫn soạn cú pháp theo đề nghị nâng cấp SIM.

Nhiều khả năng các đối tượng lừa đảo có thể lợi dụng kẽ hở từ chính sách của một số nhà mạng cho phép khách hàng tự nâng cấp lên SIM 4G tại nhà. Nhà mạng cho phép khách tự mua SIM trắng ở điểm giao dịch mà không cần cung cấp chứng minh thư với giá chỉ 25.000 đồng. Sau đó, khách hàng sẽ nhập số seri của SIM trắng trong cú pháp yêu cầu nâng cấp SIM để hoàn thành quá trình nâng cấp. Kẻ gian đã lợi dụng khâu này để chiếm quyền kiểm soát SIM. Sau đó, dùng SIM này để nhận các loại tin nhắn OTP tin nhắn của chủ thuê bao bị lừa để đăng nhập tài khoản, thanh toán online.

Theo ghi nhận của VnExpress, hiện tại phôi SIM trắng của các nhà mạng cũng được rao bán nhiều trên các trang thương mại điện tử với giá chỉ dưới 50.000 đồng.

Để đảm bảo an toàn, Mobifone khuyến cáo toàn bộ khách hàng nâng cao mức độ cảnh giác, cẩn trọng trước những tin nhắn, cuộc gọi bất thường yêu cầu thay SIM hoặc nhận ưu đãi bất ngờ. Khi gặp trường hợp này, chủ thuê bao cần liên hệ trực tiếp với hotline 9090 để xác minh thông tin đối tượng đang liên lạc có phải là nhân viên của Mobifone hay không. Đồng thời, khách hàng tuyệt đối không được cung cấp thông tin cá nhân, thực hiện các thao tác soạn tin theo cú pháp lạ. Nếu không may đã thực hiện theo yêu cầu của kẻ xấu, chủ thuê bao phải iên hệ ngay với Mobifone, ngân hàng và cơ quan công an để tìm phương án xử lý kịp thời.

Còn Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng khuyến cáo khi nhận được tin nhắn hay thư điện tử có chứa đường dẫn lạ, người dùng không nên vội vàng truy cập hoặc nhấp vào đường dẫn đó. Đối tượng lừa đảo thường tạo ra các website có tên miền gần giống với tên website của các doanh nghiệp có thương hiệu, uy tín nhằm cố ý gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Đồng thời, người dùng cũng cần tăng cường bảo mật cho SIM. Đối với những số điện thoại được sử dụng để xác thực các giao dịch tài chính, tín dụng trực tuyến, ví điện tử... có thể bằng cách cài đặt mã PIN cho SIM theo hướng dẫn của các doanh nghiệp viễn thông.

Anh Tú - Quỳnh Trang