Bạn trai luôn nhận mình độc thân, lên cả ứng dụng hẹn hò

Tôi đang trong một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc. Chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ nhiều kỷ niệm, lên kế hoạch cho tương lai, tôi luôn tin tưởng vào sự chân thành của anh. Thế nhưng, gần đây tôi phát hiện một điều khiến mình vô cùng tổn thương.

Anh ra ngoài lại nói với người khác rằng mình đang độc thân, thậm chí còn xuất hiện trên các ứng dụng hẹn hò. Khoảnh khắc nhận ra điều này, tôi thấy mình như bị phản bội. Tôi tự hỏi, phải chăng tình yêu của chúng tôi chưa đủ sâu? Hay anh chỉ coi mối quan hệ này là tạm bợ, chưa từng xác định lâu dài?

Tôi cảm thấy vừa buồn, vừa giận, vừa hoang mang, không biết nên tiếp tục tin tưởng hay buông tay? Tôi chia sẻ câu chuyện này để mong nhận được ý kiến của độc giả. Khi người yêu có hành động mập mờ như vậy, chúng ta nên đối diện, nói chuyện thẳng thắn và cho họ cơ hội thay đổi, hay nên dừng lại để bảo vệ lòng tự trọng và cảm xúc của chính mình?

Ngọc Hằng