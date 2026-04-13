Bất ngờ bị nợ ngân hàng 1,7 tỷ đồng

Lâm ĐồngNgười đàn ông đưa điện thoại cho nhân viên ngân hàng Ngô Anh Tuấn "hoàn tất hồ sơ trên app", bị anh ta lén vay online 1,7 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Tuấn, 27 tuổi, vừa bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuấn vốn là chuyên viên khách hàng cá nhân của một ngân hàng tại Lâm Đồng, được giao tư vấn, lập hồ sơ vay vốn cho khách. Theo điều tra, khi làm việc với khách hàng 68 tuổi, anh ta nói "hồ sơ chưa hoàn tất", đề nghị đưa điện thoại để "hỗ trợ thao tác".

Tuấn sau đó truy cập ứng dụng ngân hàng, bí mật thực hiện các thủ tục vay vốn trực tuyến với số tiền 1,7 tỷ đồng. Sau khi giải ngân, anh ta chuyển thẳng số tiền này qua tài khoản trung gian rồi chuyển về tài khoản cá nhân để tiêu xài.

Nạn nhân hoàn toàn không biết việc mình vừa đứng tên một khoản vay lớn cho đến khi phát hiện sự việc và trình báo công an.

Tuấn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Lâm Đồng

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị những người bị hại hoặc có liên quan đến hành vi của Ngô Anh Tuấn liên hệ để được hướng dẫn, giải quyết.

Nhà chức trách cũng khuyến cáo người dân cảnh giác khi vay vốn hoặc đáo hạn, nên đến trực tiếp ngân hàng hoặc sử dụng ứng dụng chính thức để giao dịch; không giao điện thoại, tài khoản cho người khác thao tác trên các ứng dụng tài chính.

