Lừa hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng online

Lâm ĐồngNgô Trần Đắc Lộc, 20 tuổi, giả nhân viên ngân hàng, gợi ý hỗ trợ mở tài khoản số đẹp để lừa vay tiền qua ứng dụng rồi chiếm đoạt.

Lộc, quê An Giang, bị Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt tạm giữ để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cuối tháng 10, Lộc lên Đà Lạt du lịch, lưu trú ở nhiều khách sạn. Do hết tiền tiêu xài, sinh viên này nảy sinh ý định lừa đảo. Anh ta đóng giả người thành đạt, đến các cửa hàng ôtô hỏi mua xe đắt tiền, hẹn nhân viên bán hàng đến quán cà phê để tư vấn, "chốt" đặt cọc.

Nghi phạm Lộc khi bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Lê Tiến

Tại đây, Lộc tự giới thiệu là nhân viên ngân hàng, có thể hỗ trợ mở tài khoản số đẹp và làm hồ sơ vay vốn qua các ứng dụng. Khi nạn nhân tin tưởng giao điện thoại và giấy tờ tùy thân, Lộc tải ứng dụng ngân hàng số, đăng ký tài khoản bằng thông tin của họ rồi thực hiện lệnh vay online. Anh ta yêu cầu nạn nhân quét khuôn mặt với lý do "xác thực tài khoản", nhưng thực chất để hệ thống phê duyệt khoản vay. Có tiền, Lộc chuyển ngay sang tài khoản cá nhân rồi viện cớ rời đi.

Trong tháng 11, cơ quan chức năng xác định Lộc thực hiện 6 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 120 triệu đồng. Không chỉ nhắm vào nhân viên bán ôtô, Lộc còn lừa lễ tân nơi mình lưu trú và trộm iPhone của tài xế taxi.

Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đề nghị ai là nạn nhân của Lộc liên hệ đơn vị để cung cấp thông tin, đồng thời khuyến cáo người dân tuyệt đối không giao điện thoại hay căn cước công dân cho người lạ mượn, cũng không để người khác thao tác trên ứng dụng ngân hàng, ví điện tử của mình hoặc thực hiện xác thực khuôn mặt, nhập OTP theo yêu cầu của người không rõ nhân thân.

Mỗi người cần chủ động khóa, mở ứng dụng ngân hàng bằng mật khẩu riêng, kiểm tra giao dịch ngay khi cho người khác mượn điện thoại.

Lê Tiến - Trường Hà