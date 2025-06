Lừa đảo mạng hình thành 'làng nghề', gây thiệt hại 12.000 tỷ đồng

Bộ Công an ghi nhận lừa đảo trực tuyến gây thiệt hại hơn 12.000 tỷ đồng năm 2024, giảm nhẹ đầu 2025, nhưng hiện có xu hướng tăng trở lại.

Thông tin được Đại tá Nguyễn Huy Lục, Trưởng phòng 5, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an đề cập tại lễ công bố chương trình Phòng chống lừa đảo trực tuyến - an toàn hơn cùng Bộ Công an và Google, ngày 26/6 ở Hà Nội.

Theo ông Lục, có nhiều thống kê về thiệt hại do lừa đảo tại Việt Nam, con số trên là ghi nhận của Bộ Công an với hơn 6.000 vụ năm qua. Trong giai đoạn từ tháng 2 đến 5, Bộ ghi nhận các vụ lừa đảo với thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng, trung bình hơn 18.000 lượt phản ánh về lừa đảo trực tuyến được ghi nhận trong bốn tuần.

Ông cũng cho biết tội phạm lừa đảo trực tuyến có xu hướng hình thành các "làng nghề", "tập đoàn", hoạt động trong các đặc khu kinh tế ở những quốc gia lân cận và nhắm vào thị trường trong nước. Đây được đánh giá là một trong những điều gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong quá trình điều tra truy bắt, xử lý.

"Đồng thời đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng tội phạm lừa đảo trực tuyến không suy giảm mà ngày càng phát triển mạnh", ông Lục nói.

Đại tá Nguyễn Huy Lục, Trưởng phòng 5, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, chia sẻ về tình trạng lừa đảo trực tuyến, tháng 6/2025. Ảnh: Lưu Quý

Bộ Công an cũng thống kê bảy hình thức lừa đảo phổ biến gồm: Lừa đảo mạo danh cơ sở giáo dục; Lừa đảo thu hồi vốn treo; Lừa đảo thanh toán dịch vụ; Lừa đảo mua bán và du lịch trực tuyến; Lừa đảo mạo danh cán bộ Công an; Viện Kiểm sát; Tòa án; Lừa đảo tình cảm trục lợi tài chính; Lừa đảo đầu tư trên nền tảng giả mạo.

Theo ông Lục, các chiêu thức ngày càng tinh vi, liên tục thay đổi kịch bản khiến người dùng mắc bẫy. "Ví dụ trong những ngày trời nóng như hiện nay, chúng có thể mạo danh công ty điện lực, dọa cắt điện, khiến người dùng lo lắng, dễ bị lừa", ông nói.

Về giải pháp, Bộ Công an đang tiến hành hoàn thiện luật, tăng cường điều tra, xử lý. Nhiều đường dây đã bị triệt phá, trong đó có những nhóm tội phạm xuyên quốc gia.

Ngoài ra, vấn đề tuyên truyền cũng được đẩy mạnh. Một trong số đó là hợp tác với Google để tuyên truyền trên các nền tảng trực tuyến, thúc đẩy phong trào toàn quốc về an toàn số.

Đại tá Nguyễn Huy Lục chia sẻ thống kê về tình trạng lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam. Ảnh: Lưu Quý

Google cho biết có hơn 200 nhà sáng tạo trên YouTube đã đăng ký tham gia với vai trò truyền tải thông điệp chiến dịch. Họ sẽ lồng ghép thông tin quan trọng liên quan đến chống lừa đảo, kết hợp câu chuyện cá nhân thông qua cách thức tương tác và gắn kết để chia sẻ, mục tiêu tiếp cận hàng triệu người theo dõi. "Điều này đảm bảo mọi người, đặc biệt là nhóm dễ bị tổn thương, được trang bị kiến thức cần thiết để tự bảo vệ bản thân trên không gian mạng", Google cho hay.

Chiến dịch cũng sẽ giới thiệu chuỗi tám video giáo dục, mỗi video dài một phút, với sự tham gia của chuyên gia từ Google và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Các video sẽ làm rõ bảy hình thức lừa đảo phổ biến nhất, cung cấp các lời khuyên và công cụ phòng ngừa.

"Công tác tuyên truyền, đặc biệt là nâng cao nhận thức người dân là yếu tố then chốt để hạn chế tình hình tội phạm lừa đảo trực tuyến", Thượng tá Nguyễn Bá Sơn, Phó cục trưởng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết. "Để thực hiện hiệu quả cần sự chung tay của toàn xã hội nhằm xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, đặc biệt cần có sự tham gia, phối hợp của các doanh nghiệp xuyên quốc gia có lượng người dùng lớn tại Việt Nam".

Bộ Công an cùng Google hợp tác tuyên truyền phòng chống lừa đảo trực tuyến, tháng 6/2025. Ảnh: Lưu Quý

Tại sự kiện, ông Marc Woo, Tổng giám đốc Google Việt Nam, nhấn mạnh Google nhận thức rõ mối đe dọa ngày càng gia tăng của các hình thức lừa đảo trực tuyến, cam kết tận dụng công nghệ để đối phó. Ví dụ, chức năng bảo vệ chống gian lận của Google Play đã chặn 4,5 triệu lượt cài đặt ứng dụng nghi ngờ có mã độc trên một triệu thiết bị Android.

Tháng 12/2024, hãng công nghệ Mỹ cũng hợp tác với Cục An toàn thông tin trong việc xác thực ứng dụng chính phủ. Đây được đánh giá là sáng kiến đột phá và Việt Nam là quốc gia đầu tiên hợp tác với Google để triển khai tính năng trên Google Play. Hiện hơn 110 ứng dụng chính phủ được xác minh trên nền tảng này.

Lưu Quý