Chiêu lừa bán xe xịn giá rẻ, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Lâm ĐồngNguyễn Thành Nam và đồng phạm lập hàng loạt tài khoản Facebook rao bán xe "Xipo", "Yaz" giá rẻ để câu nhử, khi khách chuyển tiền mua liền cắt đứt liên lạc.

Ngày 24/12, Nam (31 tuổi) và Nguyễn Văn Linh (24 tuổi, cùng ngụ TP Huế) bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng tạm giữ để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, hai nghi phạm khai đã lừa nhiều người trên cả nước, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Nam (giữa) và Linh tại cơ quan công an. Ảnh: Lê Tiến

Theo điều tra, từ giữa năm 2024, hai người mua nhiều sim rác và tài khoản ngân hàng không chính chủ, lập các trang Facebook như "Mua bán xe máy uy tín", "Thường Yaz", "Cường Sport"... rồi đăng hình ảnh những dòng xe đang được giới chơi xe ưa chuộng như Xipo, Satria, Yaz, Nova với giá rẻ hơn thị trường nhằm dụ khách.

Khi người mua liên hệ, Nam và Linh yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán toàn bộ giá trị xe. Để tạo lòng tin, Nam dựng kịch bản gửi hình ảnh xe đã được bốc lên xe tải, kèm hóa đơn xuất kho giả. Người này còn sử dụng nhiều số điện thoại, giả làm tài xế gọi điện thúc giục nạn nhân chuyển nốt số tiền còn lại để "giao xe đúng hẹn". Sau khi nhận tiền, hai nghi phạm cắt đứt liên lạc với người mua.

Công an xác định, để che giấu dòng tiền bất chính, Nam không rút tiền trực tiếp mà chuyển qua các tài khoản trò chơi, cá độ, đánh bạc trực tuyến rồi mới rút về tài khoản cá nhân. Ngoài ra, Nam còn bị phát hiện tham gia cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền giao dịch hơn 5 tỷ đồng.

Vụ án đang được Công an tỉnh Lâm Đồng mở rộng điều tra.

Lê Tiến - Trường Hà