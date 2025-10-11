Lừa chủ tiệm vàng bằng chiêu chuyển khoản rút tiền mặt

Đồng ThápVào tiệm vàng có dịch vụ chuyển khoản nhận tiền mặt, Khúc Văn Thanh, 17 tuổi, vờ chuyển 63.100 đồng rồi giật 63 triệu đồng của chủ tiệm.

Ngày 11/10, Thanh bị Công an tỉnh Đồng Tháp tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Cướp giật tài sản.

Theo công an, sáng 9/10 Thanh từ Vĩnh Long lái xe máy đến tiệm vàng ở xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Vào tiệm, Thanh nói sẽ chuyển khoản 63 triệu đồng, nhận tiền mặt. Tin tưởng, nhân viên tiệm vàng cung cấp số tài khoản, đồng thời lấy tiền ra đếm.

Số tiền Thanh giật của tiệm vàng. Ảnh: Phước Thanh

Thanh chỉ chuyển khoản 63.100 đồng mục đích muốn qua mặt nhân viên. Khi kiểm tra tin nhắn, nhân viên phát hiện số tiền không đúng, bị Thanh giật 63 triệu đồng trên tay, lên xe tẩu thoát. Chủ tiệm báo công an. Trưa cùng ngày, thiếu niên này bị công an bắt giữ khi đang ở nhà.

Tại cơ quan điều tra, Thanh thừa nhận hành vi, khai thêm đã lừa 35 triệu đồng của một tiệm vàng ở Vĩnh Long, bằng thủ đoạn tương tự. Chủ tiệm không phát hiện số tiền chuyển không đúng, đã đưa tiền cho Thanh.

Thanh bị công an Vĩnh Long điều tra song được tại ngoại thì tiếp tục sang tỉnh khác phạm tội.

Ngọc Tài - Phước Thanh