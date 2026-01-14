Lựa chọn SUV Mazda cho dịp Tết

Mazda sở hữu dải sản phẩm SUV ở nhiều phân khúc, đáp ứng đa dạng nhu cầu cho gia đình Việt, đặc biệt trong những dịp du xuân đầu năm.

Thời điểm dịp cận Tết chứng kiến nhu cầu di chuyển tăng cao, nhiều người dùng chọn mua các dòng ôtô phục vụ gia đình, đặc biệt là các mẫu SUV. Với Mazda, hãng này sở hữu dải sản phẩm xe SUV đa dạng, từ kích thước lớn 7 chỗ đến các mẫu xe đô thị, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng.

Thiết kế CX-8 ở phân khúc xe 7 chỗ. Ảnh: Mazda

Mazda CX-8, cấu hình 7 chỗ ngồi, thường được cân nhắc với gia đình đông thành viên. Không gian ba hàng ghế của mẫu xe này mang đến sự tiện nghi khi di chuyển đường dài, sở hữu đa dạng trang bị và công nghệ an toàn. Mazda CX-8 có giá khởi điểm dưới 950 triệu đồng.

Ở phân khúc C-SUV có Mazda CX-5, thường nằm trong nhóm các mẫu xe bán chạy trên thị trường. Theo số liệu từ VAMA, doanh số năm 2025 của mẫu xe này hơn 17.200 chiếc, tháng 12/2025 ghi nhận mức bán 2.596 xe, cao nhất kể từ khi được phân phối tại Việt Nam. Mazda CX-5 cân bằng giữa thiết kế, khả năng vận hành và chi phí sở hữu, nhờ đó duy trì sức cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ C.

CX-5 thường nằm top bán chạy hàng đầu phân khúc gầm cao cỡ C. Ảnh: Mazda

Với nhu cầu di chuyển linh hoạt trong đô thị, Mazda có bộ đôi CX-30 và CX-3, dành cho nhóm người trẻ hoặc gia đình nhỏ. Theo hãng, CX-3 phù hợp nhu cầu di chuyển thường xuyên trong đô thị, du xuân ngắn ngày, trang bị động cơ SkyActiv 1.5, hộp số tự động 6 cấp. Với CX-30, xe tập trung nhiều hơn vào trải nghiệm lái, mức độ hoàn thiện, điểm nhấn là thiết kế Arful Design mới. Các dòng SUV của Mazda có giá từ 529 triệu đồng, phân phối qua hệ thống 110 showroom, đại lý toàn quốc.

CX-30 trên đường phố. Ảnh: Mazda

Theo Mazda, đến hết năm 2025, hãng đã bán hơn 310.000 xe tại Việt Nam, danh mục sản phẩm trải dài ở nhiều phân khúc.

Quang Anh