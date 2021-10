- Điện toán đám mây đã xuất hiện gần 20 năm nhưng chỉ thực sự bùng nổ trong vòng 5 năm trở lại đây. Công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) kết hợp với cloud đã trở thành cặp bài trùng, mang lại cho các doanh nghiệp lợi thế cạnh tranh vượt trội. Trên thế giới, Netflix đã chuyển tất cả hạ tầng lên cloud cách đây khoảng 5 năm. Ngân hàng Mỹ - Bank of America đưa trung tâm dữ liệu lên cloud từ hai năm trước; JP Morgan Chase cũng hợp tác AWS (nền tảng điện toán đám mây của Amazon) về mảng phân tích dữ liệu. Ngân hàng CBA (Australia) tuyên bố 25% ứng dụng chạy trên cloud và trong lộ trình hơn 5 năm tới, con số này không dưới 95%.

- Thực trạng chuyển đổi lên điện toán đám mây của doanh nghiệp Việt Nam nói chung và ngành ngân hàng nói riêng đang diễn ra như thế nào, thưa ông?

- Thời điểm này, việc lên cloud của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam khá phổ biến, song các doanh nghiệp lớn còn khá e dè. Một trong những rào cản thường gặp ở các doanh nghiệp này là hệ thống IT cũ, đội ngũ kỹ sư thông tin đang quen với cách thức hoạt động của hệ thống này, và việc thay đổi ngay là một thách thức. Ngành ngân hàng càng có ít đơn vị công bố lên cloud đến thời điểm này do đặc thù liên quan đến luật an ninh mạng, dữ liệu cá nhân khách hàng.

Tháng 12/2019, Ngân hàng nhà nước đã ban hành "Chiến lược phát triển công nghệ thông tin ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến 2030" cũng xác định, mục tiêu đến 2025 sẽ có 60% ngân hàng Việt Nam sử dụng cloud và năm 2030 là 100% các ngân hàng và tổ chức tín dụng sử dụng cloud. Theo báo cáo tháng 8/2020 của IDC, 40% ngân hàng được khảo sát cho biết đang có kế hoạch chuyển đổi lên môi trường Hybrid cloud trong vòng 12-24 tháng.

Tháng 10/2020, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 09, cho phép các ngân hàng đưa dữ liệu quan trọng, cấp độ ba, bốn, năm lên cloud nếu đảm bảo những quy định kèm theo. Chúng tôi cho rằng đây là Thông tư có tính bước ngoặt, đẩy mạnh xu thế lên cloud của ngành ngân hàng.