Lựa chọn đồng hồ cao cấp cho năm Bính Ngọ

Hermès với những chú tuấn mã, được mệnh danh là “tay nài” huyền thoại của ngành đồng hồ cao cấp. Di sản của nhà chế tác Pháp mang nhiều dấu ấn kỵ sĩ, như bộ yên cương da thửa riêng, túi xách “có tiền chưa chắc mua được”, cho đến những vật phẩm đời thường như gối sofa, đĩa sứ, hay gậy ba-toong thiết kế tỉ mỉ, và có cả đồng hồ đeo tay.

Giữa thế kỷ 20, Hermès chuyển bộ phận chế tạo đồng hồ về Thụy Sĩ, cho ra đời nhiều phiên bản sánh ngang, thậm chí nổi bật so với nhiều công ty bản địa danh giá. Đơn cử, Hermès Haulogerie gây bất ngờ với cỗ máy đếm giờ sáng tạo, như chiếc Slim d’Hermès Hippocampe ra mắt trước năm Bính Ngọ. Vẫn mang cảm hứng từ ngựa, nhưng chế tác này là cá ngựa của biển xanh, hiện lên trong màu lửa từ nghệ thuật chạm khắc, ghép khảm da tinh vi đặc trưng Hermès.