Lựa chọn đồng hồ cao cấp cho năm Bính Ngọ

Hermès với những chú tuấn mã, được mệnh danh là “tay nài” huyền thoại của ngành đồng hồ cao cấp. Di sản của nhà chế tác Pháp mang nhiều dấu ấn kỵ sĩ, như bộ yên cương da thửa riêng, túi xách “có tiền chưa chắc mua được”, cho đến những vật phẩm đời thường như gối sofa, đĩa sứ, hay gậy ba-toong thiết kế tỉ mỉ, và có cả đồng hồ đeo tay.
Giữa thế kỷ 20, Hermès chuyển bộ phận chế tạo đồng hồ về Thụy Sĩ, cho ra đời nhiều phiên bản sánh ngang, thậm chí nổi bật so với nhiều công ty bản địa danh giá. Đơn cử, Hermès Haulogerie gây bất ngờ với cỗ máy đếm giờ sáng tạo, như chiếc Slim d’Hermès Hippocampe ra mắt trước năm Bính Ngọ. Vẫn mang cảm hứng từ ngựa, nhưng chế tác này là cá ngựa của biển xanh, hiện lên trong màu lửa từ nghệ thuật chạm khắc, ghép khảm da tinh vi đặc trưng Hermès.
Hermès với những chú tuấn mã, được mệnh danh là “tay nài” huyền thoại của ngành đồng hồ cao cấp. Di sản của nhà chế tác Pháp mang nhiều dấu ấn kỵ sĩ, như bộ yên cương da thửa riêng, túi xách “có tiền chưa chắc mua được”, cho đến những vật phẩm đời thường như gối sofa, đĩa sứ, hay gậy ba-toong thiết kế tỉ mỉ, và có cả đồng hồ đeo tay.
Giữa thế kỷ 20, Hermès chuyển bộ phận chế tạo đồng hồ về Thụy Sĩ, cho ra đời nhiều phiên bản sánh ngang, thậm chí nổi bật so với nhiều công ty bản địa danh giá. Đơn cử, Hermès Haulogerie gây bất ngờ với cỗ máy đếm giờ sáng tạo, như chiếc Slim d’Hermès Hippocampe ra mắt trước năm Bính Ngọ. Vẫn mang cảm hứng từ ngựa, nhưng chế tác này là cá ngựa của biển xanh, hiện lên trong màu lửa từ nghệ thuật chạm khắc, ghép khảm da tinh vi đặc trưng Hermès.
Lấy cảm hứng từ thú chơi tranh Tết, Hermès mang đến bức tiểu họa đường kính 30 mm mang tựa đề Slim d'Hermès Cheval brossé. Ẩn hiện bóng dáng chú ngựa đầy khí tiết hiện lên dưới bàn tay của nghệ sĩ Dimitri Rybaltchenko, gợi lên nghệ thuật thư pháp quen thuộc của “mỗi năm hoa đào nở”.
Lấy cảm hứng từ thú chơi tranh Tết, Hermès mang đến bức tiểu họa đường kính 30 mm mang tựa đề Slim d'Hermès Cheval brossé. Ẩn hiện bóng dáng chú ngựa đầy khí tiết hiện lên dưới bàn tay của nghệ sĩ Dimitri Rybaltchenko, gợi lên nghệ thuật thư pháp quen thuộc của “mỗi năm hoa đào nở”.
Đầu thế kỷ 20, cảm hứng từ môn polo khiến hãng đồng hồ Thụy Sĩ cho ra đời một trong những thiết kế kinh điển, dễ nhận biết nhất - Jaeger-LeCoultre Reverso. Bộ sưu tập với bộ vỏ lật nhằm bảo vệ mặt số trong những trận polo mang đến nhiều thành công cho nhà chế tác đồng hồ vùng Joux, Thuỵ Sĩ gần 100 năm qua.
Jaeger-LeCoultre tri ân những chú ngựa với nhiều chiếc Reverso đặc biệt. Trong số đó là mẫu Tribute Enamel Xu Beihong (Từ Bi Hồng), tri ân họa sư Trung Quốc đương thời khi chiếc đồng hồ ra đời và những bức tranh ngựa sống động của ông bằng kỹ thuật tráng men tiểu họa, grand feu (nung lửa lớn) và guilloché (chạm vân lặp).
Đầu thế kỷ 20, cảm hứng từ môn polo khiến hãng đồng hồ Thụy Sĩ cho ra đời một trong những thiết kế kinh điển, dễ nhận biết nhất - Jaeger-LeCoultre Reverso. Bộ sưu tập với bộ vỏ lật nhằm bảo vệ mặt số trong những trận polo mang đến nhiều thành công cho nhà chế tác đồng hồ vùng Joux, Thuỵ Sĩ gần 100 năm qua.
Jaeger-LeCoultre tri ân những chú ngựa với nhiều chiếc Reverso đặc biệt. Trong số đó là mẫu Tribute Enamel Xu Beihong (Từ Bi Hồng), tri ân họa sư Trung Quốc đương thời khi chiếc đồng hồ ra đời và những bức tranh ngựa sống động của ông bằng kỹ thuật tráng men tiểu họa, grand feu (nung lửa lớn) và guilloché (chạm vân lặp).
Dành riêng cho năm Bính Ngọ 2026, Jaeger-LeCoultre giới thiệu mẫu Reverso Tribute Enamel ‘Horse’ chạm khắc hình tượng ngựa đạp tường vân tỉ mỉ, trên nền men grand feu đen, chấm phá những nét vẽ chi tiết bằng rhodium đen. Cả hai mẫu đồng hồ đều chỉ xuất xưởng 10 chiếc trên toàn thế giới, thực hiện nội bộ tại công xưởng Metiers Rare của Jaeger-LeCoultre.
Dành riêng cho năm Bính Ngọ 2026, Jaeger-LeCoultre giới thiệu mẫu Reverso Tribute Enamel ‘Horse’ chạm khắc hình tượng ngựa đạp tường vân tỉ mỉ, trên nền men grand feu đen, chấm phá những nét vẽ chi tiết bằng rhodium đen. Cả hai mẫu đồng hồ đều chỉ xuất xưởng 10 chiếc trên toàn thế giới, thực hiện nội bộ tại công xưởng Metiers Rare của Jaeger-LeCoultre.
Mang cảm hứng “ngựa của thiên vương” từ mái điện cố đô trong văn hóa Á đông, Chopard cho ra mắt mẫu đồng hồ đeo tay L.U.C XP Urushi Dragon Horse, hợp tác thiết kế cùng nhà phân phối Tam Sơn.
Hãng lấy hình mẫu từ nguyên tác tại cung đình Huế, kỳ vọng chiếc đồng hồ sẽ là “chén thánh” của năm 2026 cho các nhà sưu tầm Việt Nam. Đồng hồ chế tác giới hạn, ứng dụng kỹ thuật sơn mài Urushi rải bột vàng maki-e.
Mang cảm hứng “ngựa của thiên vương” từ mái điện cố đô trong văn hóa Á đông, Chopard cho ra mắt mẫu đồng hồ đeo tay L.U.C XP Urushi Dragon Horse, hợp tác thiết kế cùng nhà phân phối Tam Sơn.
Hãng lấy hình mẫu từ nguyên tác tại cung đình Huế, kỳ vọng chiếc đồng hồ sẽ là “chén thánh” của năm 2026 cho các nhà sưu tầm Việt Nam. Đồng hồ chế tác giới hạn, ứng dụng kỹ thuật sơn mài Urushi rải bột vàng maki-e.
Chopard còn mang đến ý niệm về “mã lực” trên mẫu đồng hồ Mille Miglia Classic Chronograph lấy cảm hứng từ cuộc đua xe cổ ngàn dặm 1.000 Miglia tại Italy.
Chopard còn mang đến ý niệm về “mã lực” trên mẫu đồng hồ Mille Miglia Classic Chronograph lấy cảm hứng từ cuộc đua xe cổ ngàn dặm 1.000 Miglia tại Italy.
Ngoài những chiếc Reverso, cảm hứng từ polo – bộ môn thể thao quý tộc trên lưng ngựa cũng giúp Piaget ra đời mẫu Polo 79. Thay vì lấy hình ảnh trên lưng ngựa, mẫu đồng hồ unisex mang phong cách xa hoa thập niên 1970-1980 phù hợp cho những cuộc gặp gỡ sau trận đấu, khi những chú ngựa đã nghỉ ngơi và người xem đang tận hưởng những chai champagne trên bàn tiệc.
Tại Việt Nam, các thương hiệu Hermès, Jaeger-LeCoultre, Chopard và Piaget được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.
Ngoài những chiếc Reverso, cảm hứng từ polo – bộ môn thể thao quý tộc trên lưng ngựa cũng giúp Piaget ra đời mẫu Polo 79. Thay vì lấy hình ảnh trên lưng ngựa, mẫu đồng hồ unisex mang phong cách xa hoa thập niên 1970-1980 phù hợp cho những cuộc gặp gỡ sau trận đấu, khi những chú ngựa đã nghỉ ngơi và người xem đang tận hưởng những chai champagne trên bàn tiệc.
Tại Việt Nam, các thương hiệu Hermès, Jaeger-LeCoultre, Chopard và Piaget được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.
Quang Anh
Ảnh: Tam Sơn