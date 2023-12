Lựa chọn của voi mẹ khi hai con non gặp nguy hiểm

BotswanaVoi mẹ khát nước đối mặt với đàn sư tử đói mồi khi tới gần một hồ nước cùng hai con non sinh đôi mới chào đời và nó buộc phải đưa ra lựa chọn.

Voi mẹ giao con non cho sư tử để cứu con còn lại Voi mẹ chiến đấu với đàn sư tử. VIdeo: Latest Sightings

Hướng dẫn viên Desmond Clack chứng kiến tương tác giữa mẹ con voi châu Phi và đàn sư tử trong chuyến đi safari vào sáng sớm ở vườn quốc gia Chobe, India Today hôm 7/12 đưa tin. Khi Clack và đoàn khách tới hồ nước nằm ở vị trí hẻo lánh, họ trông thấy đàn sư tử đang ăn thịt một con trâu rừng ít tuổi. Sau đó, một con voi cái đi cùng hai con non sinh đôi đến gần hồ nước. Theo Clack, rất hiếm gặp voi mẹ đẻ sinh đôi và nó có thể gặp khó khăn trong việc trông nom hai con non cùng lúc. Nó phải kiếm đủ thức ăn và nước uống, đồng thời bảo vệ các con an toàn.

Voi mẹ không để ý tới nguy hiểm rình rập vì nó quá khát nước. Mùa khô khiến nguồn nước còn lại rất ít và hồ nước biệt lập này là hy vọng duy nhất của gia đình voi. Bất chấp rủi ro, voi mẹ vẫn dẫn cặp song sinh tới đó. Đột nhiên, nó nhận ra sự hiện diện của đàn sư tử. Đồng thời, những con sư tử cũng chú ý tới hai con voi non. Voi mẹ ý thức được nguy hiểm và tìm cách xua đuổi sư tử. Đàn sư tử rút lui nhưng mau chóng hợp lại, bao vây voi mẹ và con non. Voi mẹ thậm chí lao tới tấn công kẻ thù, để lại con non đơn độc trong phút chốc. Những con sư tử chớp ngay thời cơ để tiếp cận mục tiêu. Trong lúc hỗn loạn, một con voi non trượt chân và bị sư tử đực chồm tới cắn.

Voi mẹ vội vã chạy lại để cứu con non. Tuy nhiên, nó phải lựa chọn giữa bảo vệ con non thứ hai hay giải cứu con non thứ nhất. Nó lao đến chỗ con sư tử đang ngoạm con non thứ nhất, để con non còn lại đứng trơ trọi, trở thành mồi ngon cho vài con sư tử khác. Voi mẹ quay lại kịp thời để cứu con non thứ hai và chạy trốn, bỏ lại đàn sư tử cùng con non đầu tiên. Voi mẹ không còn lựa chọn nào khác ngoài bỏ mặc nó.

Sư tử châu Phi (Panthera leo) phân bố chủ yếu ở khu vực châu Phi hạ Sahara. Đây là loài mèo duy nhất trên thế giới sống theo đàn. Sư tử cái là những thợ săn chính, con mồi gồm linh dương, ngựa vằn, linh dương đầu bò và một số loài thú khác. Sư tử đực bảo vệ lãnh thổ của cả đàn.

An Khang (Theo Latest Sightings)