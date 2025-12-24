Lựa chọn 5 dòng máy hút ẩm cho mùa nồm

Các thiết bị hút ẩm tích hợp lọc không khí được người dùng tìm mua trong bối cảnh miền Bắc ghi nhận những đợt nồm trái mùa, kết hợp chất lượng không khí suy giảm.

Dịp cuối năm, miền Bắc có những đợt nồm ẩm trái mùa khi thời tiết âm u, mưa phùn khiến độ ẩm không khí tăng cao. Đi kèm hiện tượng này là chất lượng không khí ở mức xấu đến rất xấu, các chỉ số ô nhiễm không khí ghi nhận ở mức có hại cho sức khỏe, khiến nhiều người dùng tìm hiểu, chọn mua các loại máy lọc không khí, kèm hút ẩm cho gia đình.

Máy hút ẩm Kosmen KM-12W thiết kế nhỏ gọn cho phòng ngủ, phòng khách nhỏ. Ảnh: Kosmen

Kosmen là một trong những thương hiệu có đa dạng dải sản phẩm máy hút ẩm cho gia đình, được hãng thiết kế phù hợp đa dạng mục đích sử dụng. Dòng máy hút ẩm Kosmen KM-12W được hãng kỳ vọng sẽ dẫn đầu phân khúc máy hút ẩm cho gia đình, nhờ thiết kế nhỏ gọn, công suất phù hợp không gian diện tích 10-40 m2.

"Sự cân bằng giữa hiệu năng, tiện nghi và mức giá dễ tiếp cận là lý do khiến Kosmen KM-12W luôn nằm trong nhóm bán chạy mỗi mùa nồm", đại diện hãng nói. Máy có công suất 12 lít một ngày, tích hợp tính năng hút ẩm, kết nối wifi, chế độ sleep, ion âm, sấy quần áo, hẹn giờ, tùy chỉnh độ ẩm, khóa trẻ em, ghi nhớ lịch sử cài đặt...

Kosmen KM-25N phù hợp không gian 55-95 m2. Ảnh: Kosmen

Dòng máy hút ẩm Kosmen KM-25N hướng đến khả năng hút ẩm ổn định cho không gian vừa, phù hợp người dùng muốn nâng cấp từ dòng cơ bản lên phân khúc cao hơn. Máy có công suất 25 lít một ngày, cho phòng diện tích 55-95 m2, gồm các tính năng: hút ẩm, đèn báo mức ẩm theo màu sắc, wifi, ion âm, sấy quần áo, hẹn giờ, khóa trẻ em... Theo hãng, thiết bị cân bằng giữa công suất, độ bền và giá thành, hứa hẹn tiềm năng bùng nổ doanh số trong cao điểm mùa nồm.

Kosmen KM-30N là dòng máy lọc không khí tích hợp hút ẩm. Thiết bị có công suất 30 lít một ngày cho phòng diện tích 70-105 m2. Ngoài ra, dòng máy này hỗ trợ giảm bụi, khử mùi ẩm, diệt khuẩn nhờ hệ thống 3 lớp lọc thô - HEPA H13 - Carbon. Ngoài hút ẩm và lọc không khí, mẫu máy này có tính năng ion âm, wifi, sấy quần áo, hẹn giờ, khóa trẻ em, lưu lịch sử cài đặt... Theo hãng, sự tiện lợi của thiết bị đa năng giúp Kosmen KM-30N trở thành lựa chọn được ưa chuộng khi người dùng ưu tiên các giải pháp toàn diện, vừa hút ẩm vừa lọc không khí.

Kosmen ECO-35E có khả năng hút ẩm và lọc không khí. Ảnh: Kosmen

Hướng đến khả năng "một thiết bị, nhiều công dụng", Kosmen có dòng máy Kosmen ECO-35E cho phòng khách, căn hộ, nhà phố, hỗ trợ giảm bụi và mùi hôi khó chịu. Theo hãng, Kosmen ECO-35E được thiết kế cho mục đích tiết kiệm điện năng và vận hành bền bỉ, hạn chế chi phí bảo trì, thân thiện môi trường. Máy có công suất 35 lít một ngày cho diện tích 70-105 m2, tính năng: hút ẩm, lọc không khí, ion âm, wifi, cài đặt độ ẩm, sấy quần áo, chế độ hẹn giờ, khóa trẻ em, có bộ nhớ lưu lại lịch sử cài đặt... Theo hãng, máy sở hữu khả năng lọc khí vượt trội nhờ hệ thống lọc đa tầng thô - HEPA H13 - than hoạt tính.

Cuối cùng là dòng máy hút ẩm Kosmen KM-60S ở phân khúc công suất cao cho không gian lớn, cửa hàng hoặc các kho hàng quy mô vừa. Theo hãng, điểm mạnh của dòng máy này là khả năng hút ẩm nhanh, vận hành ổn định ở môi trường độ ẩm cao, có thể sử dụng liên tục, phù hợp không gian cần kiểm soát độ ẩm nghiêm ngặt để bảo vệ hàng hóa, thiết bị hoặc nội thất. Kosmen KM-60S công suất 60 lít một ngày cho diện tích 50-110 m2, tính năng: hút ẩm, ion âm, sấy quần áo, hẹn giờ, điều chỉnh độ ẩm, khóa trẻ em, bộ nhớ lưu lại lịch sử cài đặt, cảnh báo chống tràn...

Từ ngày 4/12 đến 31/3/2026, Kosmen triển khai ưu đãi trúng thưởng cho người mua sản phẩm chính hãng trên toàn quốc. Khi quét QR kích hoạt bảo hành điện tử, người dùng có cơ hội nhận phần quà có tổng giá trị giải thưởng đến 500 triệu đồng.

