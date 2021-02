Lừa 'chạy trắng án' giá 1,5 tỷ đồng

Hà NộiNguyễn Thị Hồng, 60 tuổi, vờ giới thiệu làm ở cơ quan trung ương, quen nhiều lãnh đạo nên có thể giúp nghi phạm vận chuyển ma tuý Phạm Anh Tuấn được trả tự do.

Trong cáo trạng vừa ban hành, VKSND Hà Nội truy tố Hồng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174, khoản 4 Bộ luật Hình sự; khung hình phạt từ 12, 20 năm đến chung thân.

Ngày 12/4/2018, Tuấn, 32 tuổi, trú phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, bị Công an quận Hà Đông bắt về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Khi được gia đình Tuấn nhờ "chạy án", Hồng giới thiệu có quan hệ rộng, cam kết một tuần sẽ được tự do, không bị xử lý hình sự nếu chi 1,5 tỷ đồng.

Ngày 18/4/2018, Hồng nhận 800 triệu đồng, 5 ngày sau đòi tiếp 600 triệu đồng. Ngày 28/5/2018 và ngày 5/6/2018, Hồng tiếp tục yêu cầu chuyển thêm 37 triệu đồng. Tổng tiền nhận 1,437 tỷ đồng.

Ngày 15/7/2018, thấy con chưa được thả tự do, gia đình Tuấn yêu cầu Hồng lập bản cam đoan hứa giúp cho con "trắng án". Do Hồng không thực hiện cam kết, không trả lại tiền khi bị đòi và bỏ trốn khỏi nơi cư trú, sự việc được tố cáo tới cơ quan công an.

Nhà chức trách xác định, trong vụ án Tuấn bị cáo buộc vận chuyển trái phép chất ma túy, "không có cá nhân, tổ chức nào tác động theo hướng có lợi" cho bị can này.

Hồng thừa nhận có cầm tiền của gia đình Tuấn song khai đã bỏ thêm 63 triệu đồng vào cho đủ 1,5 tỷ đồng và đưa người tên Đệ để "chạy án". Hồng không biết nhân thân, lai lịch của Đệ, không nhớ số điện thoại... Những lời khai về Đệ bị Cơ quan điều tra cho rằng không có căn cứ.

Nguyễn Hưng