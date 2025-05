Lừa 'chạy thăng chức' với chi phí 24 tỷ đồng

Hà NộiBà Bùi Thị Lượng bị phạt 20 năm tù vì thực hiện 4 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 97 tỷ đồng, trong đó có cầm 24 tỷ đồng hứa hẹn chạy được thăng chức cho một cán bộ công an.

Bùi Thị Lượng, 58 tuổi, trú Đà Nẵng vừa bị TAND Hà Nội tuyên phạt mức án trên về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Bà Lượng bị cáo buộc đã thực hiện cùng lúc 4 vụ lừa đảo trong 5 tháng đầu năm 2022, qua đó chiếm đoạt gần 97 tỷ đồng. Thủ đoạn của bà phổ biến trong nhiều vụ án lừa đảo từng bị xét xử, đó là: nói dối có quan hệ rộng, ở cấp cao, "xin" được nhiều thứ khiến bị hại tin tưởng xuống tiền.

VKS xác định, tháng 11/2022, bà Lượng lần đầu gặp bị hại là vợ chồng chị Thu, tại nhà của bà Nguyễn Thị Thanh Hương (60 tuổi, trú quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Bà Hương giới thiệu vợ chồng chị Thu rằng bà Lượng có nhiều mối quan hệ ở trung ương, có thể giúp được vợ chồng chị trong công việc kinh doanh than và những công việc khác.

Bà Lượng cũng tự giới thiệu có thể giúp vợ chồng chị Thu xin được biển số xe ôtô đẹp; mua được than; xin được bổ nhiệm chức vụ cho người quen.

VKS cáo buộc ngay hôm đầu quen biết, chị Thu đã tin tưởng nhờ bà Lượng xin đăng ký biển ôtô đẹp và được ra giá 1,2 tỷ đồng. Hai ngày sau, chị Thu chuyển đủ. Nhưng nửa năm sau vẫn chưa có biển đẹp, chị đòi tiền và được trả lại.

24 tỷ đồng chạy "lên chức" cho công an

Đầu năm 2022, vợ chồng chị Thu tiếp tục trao đổi với bà Lượng về việc có người nhà là công an kinh tế, đang phấn đấu "lên chức", muốn nhờ đi quan hệ và can thiệp giúp.

Cáo trạng nêu không có khả năng thực hiện việc trên, bà Lượng vẫn nhận lời với chi phí 800.000 USD (quy đổi gần 24 tỷ đồng).

Ngày 23/1/2022, vợ chồng chị Thu mang 18,8 tỷ đồng tiền mặt từ tỉnh Quảng Ninh đến phòng khách sạn của bà Lượng tại quận Cầu Giấy, Hà Nội để giao trực tiếp cho Lượng. Việc giao nhận tiền mặt có thêm bà Hương và 2 người bạn của chị Thu biết và chứng kiến. Hai bên không lập giấy tờ biên nhận.

Tháng sau, vợ chồng chị Thu giao nốt tiền dưới sự chứng kiến của những người này.

Bà Lượng đồng ý ký giấy nhận tiền thể hiện: đã nhận 800.000 USD để xử lý công việc bổ nhiệm chức vụ cho người quen của chị Thu. Nếu sau 31/3/2022 không xử lý được sẽ hoàn trả lại tiền. Giấy nhận tiền có chữ ký của những người làm chứng.

Ngoài ra, chị Thu còn phải trả cho bà Hương 50.000 USD "chi phí đi lại".

Sau khi nhận tiền, bà Lượng không làm được như hứa hẹn, còn đưa ra nhiều lý do để né tránh trả tiền.

Tại cơ quan điều tra ban đầu, bà Lượng khai đã đổi tiền ra USD, sau đó giao tiền trực tiếp cho một người đàn ông ở phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm. Việc giao nhận tiền chỉ có bà Lượng và ông này biết. Sau đó, bà Lượng thay đổi lời khai không giao cho ai. Số tiền trên đã sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân và trả nợ hết.

Vợ chồng chị Thu cùng khai không bàn bạc trao đổi gì với người bạn làm công an về việc nhờ "thăng chức". Do vợ chồng chị này "quý mến" anh nên tự bỏ tiền cá nhân ra chuyển cho bà Lượng và tin giúp được bạn. Bạn chị Thu không biết việc này, cũng chưa từng gặp bà Lượng.

Tại cơ quan điều tra, anh này cũng khai không trao đổi với vợ chồng chị Thu về hoạt động công việc. Quá trình phấn đấu và công tác không nhờ chị Thu, không gặp bà Lượng để tác động giúp bổ nhiệm.

65 tỷ đồng "chạy suất" mua than

Cùng khoảng thời gian với vụ lừa đảo trên, tháng 1/2022, vợ chồng chị Thu đến gặp bà Lượng nhờ xin cho công ty của anh chị được mua "xít than" của Tổng Công ty than Đông Bắc tại tỉnh Quảng Ninh.

Bà Lượng khoe có "sư phụ" làm "chức to" ở TP HCM, nhiều mối quan hệ có thể giúp được. 3 ngày sau, bà Lượng gọi điện "báo giá" 15 tỷ đồng. Vợ chồng chị Thu đồng ý và đưa tiền ngay trong ngày.

Sau khi nhận tiền, bà Lượng ký hợp đồng với nội dung công ty đã giao tiền nhờ giúp đỡ để mua được 2 triệu m3 "xít than" với chi phí 15 tỷ đồng. Người ký chứng kiến là bà Hương.

Sau đó, công ty tiếp tục ký hợp đồng với bà Lượng, nội dung uỷ quyền cho bà Lượng thay mặt công ty làm việc với các đơn vị chức năng liên quan để công ty được duyệt ký hợp đồng mua 2 triệu m3 "xít than". Công ty trả chi phí, thù lao cho bà Lượng 15 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, bà Lượng chia cho Hương hơn 5 tỷ đồng và sử dụng cá nhân số tiền còn lại. Dù không thực hiện được thỏa thuận, bà Lượng vẫn tìm cách "vòi" thêm tiền của công ty, theo cáo buộc.

Cụ thể, giữa tháng 3/2022, bà Lượng tiếp tục nói dối công ty của chị Thu không thể ký hợp đồng mua trực tiếp với Tổng công ty Đông Bắc mà phải cho công ty của Lượng ký với công ty "sân sau của các bác" mới mua được. Bà Lượng yêu cầu chị Thu phải chuyển 30 tỷ đồng cho công ty của Lượng để "đặt cọc".

Nhận tiền, bà Lượng chuyển 10 tỷ đồng cho công ty "sân sau" đã đề cập, song là để mua than cho cá nhân mình và hưởng lợi nhuận. Số tiền còn lại 20 tỷ đồng, bà Lượng rút hết bằng tiền mặt, chia cho Hương 12 tỷ đồng. Còn 8 tỷ đồng, bà chi tiêu cá nhân, VKS cáo buộc.

Cuối tháng 3/2022, bà Lượng nói dối đã mua được than, yêu cầu chị Thu chuyển thêm 20 tỷ đồng chi phí để hỗ trợ cho Công ty than Đông Bắc bồi thường cho những công ty đã ký hợp đồng mà không mua được than.

Tin bà Lượng, chị Thu tiếp tục xuống tiền. Bà Lượng chia cho Hương 7,3 tỷ đồng trong số này.

Theo lời khai, bà Lượng chia tiền cho Hương vì thông qua Hương mới quen với vợ chồng chị Thu. Tiền này là công "hoa hồng".

Sau khi biết bị lừa đảo chiếm đoạt tiền, vợ chồng chị Thu đã đòi tiền. Bà Lượng đưa ra nhiều lý do để trốn tránh, sau đó bỏ trốn. Tổng số tiền chị Thu đã chuyển cho nhóm Lượng, Hương để nhờ giúp các việc là hơn 91 tỷ đồng, theo xác định của VKS.

Ngày 1/9/2023, chị Thu làm đơn tố cáo.

Vụ lừa đảo thứ tư với số tiền chiếm đoạt hơn 6,7 tỷ đồng, cũng nảy sinh từ việc mua xít than. Theo cáo trạng, nạn nhân là anh Huệ, giám đốc một công ty có nhu cầu mua xít than. Anh ký hợp đồng mua một tàu than loại 1A giá 3,55 tỷ đồng với công ty của bà Lượng.

Đến ngày cam kết không thấy giao hàng, anh gọi điện đòi tiền nhưng chỉ được hoàn lại một phần, còn hơn 2 tỷ đồng chưa trả.

Sau nhiều ngày không thấy trả, anh Huệ đòi tiền. Bị cáo hứa trả một tàu than loại 1A khác lớn hơn trong 10 ngày, yêu cầu anh chuyển thêm tiền vào công ty của bà ta.

Anh Huệ nghe theo, chuyển thêm hơn 3 tỷ đồng, nhưng bà Lượng tiếp tục thất hẹn. Đầu năm 2023, bà ta dần chuyển trả lại anh Huệ tiền song còn nợ hơn 3,7 tỷ đồng. Tháng 11/2023, anh Huệ làm đơn tố giác.

Sau khi nhận 97 tỷ đồng của chị Thu, anh Huệ trong 4 vụ lừa đảo, bị cáo khai đã rút tiền mặt sử dụng hết và chuyển khoản đến 32 tài khoản của 32 cá nhân để chi tiêu, trả nợ.

Do con gái đã thay mẹ trả hết tiền cho chị Thu và anh Huệ, bà Lượng được họ có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Đối với Hương, quá trình điều tra xác minh tại cả nơi tạm trú, thường trú và nơi ở (Hà Nội, Kiên Giang, TP HCM) đều không có mặt. Cơ quan điều tra đã có thông báo truy tìm.

Hải Thư

*Tên bị hại đã thay đổi