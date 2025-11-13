Lừa 'chạy án' tử hình giá 35 triệu đồng

Quảng TrịTrương Văn Bắt bị tuyên 12 năm tù vì “nổ” quen nhiều cán bộ, có thể chạy án tử hình xuống chung thân; từ án tù giam thành tù treo trong phiên phúc thẩm.

Bản án ngày 12/11 của TAND tỉnh Quảng Trị tuyên Bắt, 37 tuổi, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trương Văn Bắt tại phiên tòa sơ thẩm sáng 12/11. Ảnh: Đắc Thành

Bắt nghỉ học từ lớp 8 và đến TP HCM làm nghề tự do, sau đó mở xưởng sản xuất giày dép. Biết nhiều người muốn "chạy án", từ năm 2023 đến 2024, Bắt "nổ" có thể lo giúp việc này, dù không có mối quan hệ cũng như khả năng xử lý các vụ việc liên quan tòa án, công an.

Đầu tháng 1/2024, một phụ nữ ở xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị có người thân bị TAND TP HCM tuyên tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Khi liên hệ với Bắt, chị được hứa hẹn "chạy án" từ tử hình giảm xuống chung thân trong phiên phúc thẩm. Tin lời, người này chuyển 35 triệu đồng.

Tương tự, người phụ nữ ở xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị có người thân bị TAND TP HCM tuyên tử hình về ma túy. Bắt nói quen biết lãnh đạo tòa án và sẽ giúp "chạy án" không bị tử hình trong phiên phúc thẩm. Để làm được việc này, Bắt cần tiền đưa tiền trước và nhận 155 triệu đồng.

Với ba người khác có người thân bị Công an TP HCM bắt về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Bắt cũng nhận 455 triệu đồng để giúp được án treo hoặc không bị xử lý hình sự.

Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm những người phạm tội đều bị xử lý theo quy định. Biết bị lừa, 5 người giao tiền đã tố cáo đến cơ quan chức năng.

Bắt khai số tiền chiếm đoạt đã tiêu xài hết.

Đắc Thành